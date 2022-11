Jelang Opening Ceremony Piala Dunia 2022, Inilah Daftar Stasiun TV yang Tayangkan Berbagai Laga

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perhelatan sepak bola terbesar di dunia FIFA World Cup Qatar 2022 (Piala Dunia 2022) bakal dimulai Minggu (20/11/2022).

Jutaan pasang mata di segenap penjuru dunia telah menantikan pesta sepak bola empat tahunan ini, yang akan diikuti 32 negara dengan line up pemain terbaik.

SCTV dan Vidio, yang berada di bawah naungan SCM Group, sebagai official broadcaster Piala Dunia 2022 akan menayangkan secara eksklusif opening ceremony FIFA World Cup Qatar 2022 dari Stadion Al Bayt-Qatar pukul 21.42 WIB.

Pembukaan Piala Dunia 2022 dipastikan akan berlangsung meriah dengan kehadiran salah satu member grup K-Pop mendunia, yakni Jungkook BTS.

Kemeriahaan opening ceremony sekaligus menandai bergulirnya pertandingan Piala Dunia 2022.

Laga perdana Piala Dunia 2022 akan pertemukan tuan rumah Qatar vs Ekuador dari Grup A dan disiarkan langsung SCTV, Vidio, dan Moji mulai pukul 22.15 WIB.

Pemirsa juga bakal dimanjakan dengan kemeriahan konser kick off pesta bola dunia 2022, Minggu (20/11/2022) di SCTV pukul 19.30 WIB, disemarakkan oleh Jamrud, Setia Band, Tri Suaka, dan Nabila Maharani, serta sederet bintang sinetron SCTV, seperti Kiesha Alvaro, Dylan Carr, Gerald Yo, dan Farhan Rasyid.

Selain menyuguhkan penampilan istimewa dari pengisi acara, “Konser Kick Off Pesta Bola Dunia 2022” juga akan mengajak pemirsa SCTV menyaksikan situasi terkini di Qatar menjelang berlangsungnya Opening Ceremony Piala Dunia 2022 melalui live report.

Sebanyak 64 pertandingan FIFA World Cup Qatar 2022 akan ditayangkan melalui media multi-platform SCM, mulai stasiun televisi free to air yakni SCTV, Indosiar, dan MOJI yang kini juga telah bertransformasi menjadi saluran TV Terestrial Digital bersama Mentari TV, saluran khusus olahraga Champions TV yang bisa disaksikan pada layanan TV satelit berlangganan Nex Parabola, hingga layanan OTT (Over The Top) Vidio dengan kemudahan akses bagi penggunanya. (*)