4 Hari Tenggelam di Sungai Citarum, Warga Bandung Barat Ini Ditemukan Meninggal Dunia

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Seorang warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tenggelam di Sungai Citarum, tepatnya di Kampung Kapek, RT 02/08, Desa Selacau, Kecamatan Batujajar, KBB, ditemukan meninggal dunia, Minggu (20/11/2022).

Korban bernama Dadang (40), warga Kampung Jalantir, RT 02/14, Desa Selacau, Kecamatan Batujajar, itu tenggelam pada Kamis (17/11/2022) saat mencari ikan.

Saat itu hanya ditemukan jaring serta senter yang masih menyala di perahu sampan.

Kepala Kantor SAR Bandung, Jumaril, mengatakan, pihaknya telah melakukan pencarian selama tiga hari dengan membagi tim menjadi 2 search and rescue (SRU) untuk menyisir sungai dari Jembatan BBS Citarum hingga ke last known position (LKP) sejauh 1 kilometer.

"Tim SRU 1 melakukan pencarian menggunakan 1 unit LCR milik Basarnas, kemudian SRU 2 melakukan penyisiran dari Jembatan Alfian ke Jembatan BBS Citarum sejauh 3 kilometer menggunakan 1 unit LCR milik BFRAD," ujarnya saat dihubungi, Minggu (20/11/2022).

Jumaril mengatakan, setelah dua tim itu melakukan pencarian, pada pukul 09.20 WIB korban yang saat itu tenggelam saat mencari ikan tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sejauh 2 kilometer dari lokasi kejadian awal.

"Selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahterimakan dengan pihak keluarga, kemudian korban dimakamkan," kata Jumaril.

Unsur SAR yang terlibat dalam pencarian korban, kata dia, antara lain Basarnas Bandung, Babinsa Batujajar, Polsek Batujajar, BPBD KBB, Tagana, R2B, BFRAD, SAR Pasundan, dan masyarakat setempat.

"Alat yang digunakan untuk mencari korban antara lain 1 unit LCR Basarnas, 1 unit LCR BFRAD, 1 set Palsar Air, 1 set peralatan Alkom, 1 set peralatan medis, dan APD personal," ucapnya.

Sebelumnya, korban dilaporkan tenggelam setelah sebelumnya dia diketahui pergi mencari ikan di aliran Sungai Citarum dengan menggunakan perahu sampan.

"Berdasarkan laporan yang diterima dari anggota Polsek Batujajar bahwa kejadian itu bermula pada Kamis (17/11/2022) pukul 18.00 WIB saat korban berangkat dari rumah untuk mencari ikan," ujar Jumaril.

Dia mengatakan, korban biasanya kembali saat pagi hari, tapi hingga keesokan harinya, tepatnya pada pukul 06.00 WIB, korban tak kunjung pulang ke rumah.

"Rekan korban menemukan jaring dan senter yang masih menyala di perahu korban tanpa ada korban di dalamnya. Diduga korban terjatuh dari perahu dan tenggelam," katanya. (*)