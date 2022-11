Novotel Bandung Gelar Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2022

Novotel Bandung gelar Nonton Bareng Piala Dunia FIFA Qatar 2022 yang akan dimulai pada 20 November - 18 Desember 2022 di The Square Restaurant

TRIBUNJABAR.ID,- Perhelatan Piala Dunia 2022 disambut antusias oleh para pecinta bola seluruh dunia sebagai event yang paling dinantikan di penghujung tahun 2022 ini.

Novotel Bandung sendiri tidak mau ketinggalan euphoria ini, dengan ikut serta menggelar Nonton Bareng Piala Dunia FIFA Qatar 2022 yang akan dimulai pada 20 November - 18 Desember 2022 di The Square Restaurant.

Tak hanya itu, Anda juga bisa menikmati paket nobar mulai dari Rp 40.000 net saja untuk paket ala carte "Tango Package", dan Rp 100.000 net untuk all you can eat buffet.

Acara nobar ini akan dilaksanakan LIVE setiap hari mulai dari babak penyisihan sampai babak final dengan menghadirkan big screen untuk menambah kemeriahannya.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WhatsApp di 0811 235 2325 atau dapat mengunjungi langsung Novotel Bandung di Jalan Cihampelas No. 23 - 25 atau ikuti akun sosial media kami: Instagram @novotelbandung atau kunjungi website nya di www.novotelbandung.com.