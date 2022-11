DAM Dukung Generasi Muda Lewat Honda DBL with KFC 2022 West Java Series

Pertandingan pembuka antara SMA Negeri 9 Bandung melawan SMA Negeri 1 Baleendah di acara Honda DBL with KFC 2022 West Java Series.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – PT Astra Honda Motor (AHM) bersama PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat kembali mendukung gelaran liga basket pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat terbesar di tanah air melalui ajang Honda Development Basketball League (DBL) with KFC 2022 West Java Series.



Pertandingan pembuka antara SMA Negeri 9 Bandung melawan SMA Negeri 1 Baleendah di acara Honda DBL with KFC 2022 West Java Series. (PT DAM)

Honda DBL with KFC 2022 West Java Series akan terbagi ke dalam dua region, yakni Bandung (East Region) dan Bogor (West Region). Gelaran Honda DBL with KFC 2022 West Java Series – East Region dilaksanakan di Gor Pajajaran Bandung pada 18-30 November dengan diikuti 18 wilayah di Jawa barat. Sementara Honda DBL with KFC 2022 West Java Series – West Region di Gor Pajajaran Bogor berlangsung pada 19-26 November dengan menaungi 9 wilayah yang ada di Jawa Barat.



Sebanyak 67 sekolah yang terbagi atas 57 tim putra dan 31 tim putri, juga 67 tim dance akan berpartisipasi dan memeriahkan ajang bergengsi tingkat SMA/Sederajat terbesar di Indonesia untuk memperebutkan titel juara musim ini. Nantinya perwakilan dari kedua region Bandung dan Bogor akan bertemu di Bandung dan kembali beradu pada babak Championship Series ini.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan, ajang Honda DBL menjadi kompetisi basket antar pelajar yang selalu ditunggu-tunggu bagi para penikmat basket di Jawa Barat. Kompetisi ini merupakan dukungan Honda dalam mewujudkan mimpi generasi muda di Indonesia dalam bidang olahraga.



“Kami berharap ajang Honda DBL dapat menghasilkan bibit pebasket terbaik di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat sehingga mampu menjadi bagian dalam mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang kompetisi di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Handi.

Honda DBL with KFC 2022 West Java Series dapat kembali disaksikan secara langsung oleh para penikmat basket. Meski demikian, penonton dihimbau untuk tetap mematuhi syarat dan ketentuan sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

Para pengunjung juga dapat menikmati beragam fasilitas dan layanan yang dihadirkan sepanjang acara di booth Honda seperti Games Playstation 4, program penjualan sepeda motor Honda, promo pembelian Honda Genuine Part (HGP), Honda Genuine Accessories (HGA), dan Apparel serta layanan Service Ekonomis bagi para pengguna sepeda motor Honda.

Pengunjung juga berkesempatan untuk merasakan fitur dan performa terbaik dari line up produk terbaru Honda pada sesi test ride, yang dihadirkan mulai dari Honda Genio, Honda BeAT dan Honda ADV160. Menjelang kompetisi Honda DBL with KFC 2022 West Java Series, DAM juga turut mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah SMA/Sederajat di Jawa Barat dengan beragam aktivitas serta sosialisasi kampanye keselamatan berkendara melalui kegiatan #Cari_Aman kepada pelajar.