Ratusan Akademisi dari Tujuh Negara Membahas Keberlanjutan Masa depan Bisnis dan Indsutri

Suasana acara The Global Advance Research Conference on Management and Business Studies (Garcombs) 2022 di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Jumat (18/11/2022).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Akademisi dari tujuh negara berpartisipasi dalam acara The Global Advanced Research Conference on Management Business Studies (GARCOMBS) 2022 yang diselenggarakan di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung. Acara ini digelar secara hybrid melalui zoom meeting.

Ratusan akademisi dari tujuh negara hadir, di antaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Tema GARCOMBS ke tujuh ini adalah "Rethinking and Creating Resilience to Enhance Industry and Business Sustainability” (Memikirkan Kembali dan Menciptakan Ketahanan untuk Meningkatkan Keberlanjutan Industri dan Bisnis)

Acara yang digelar Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (DIM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran (Unpad) akan membahas 112 paper secara tiga hari pada 17-19 November 2022.

Pembukaan GARCOMBS 2022 di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Jumat (18/11/2022). (Tribun Jabar/Nappisah)

GARCOMBS 2022 menampilkan keynote speaker Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, dan Professor International Economics at the Osnabruck University of Applied Science Jerman, Prof Dr Peter Mayer.

Ketua Program Studi DIM FEB Unpad, Prof Yudi Azis, mengatakan, paper tersebut banyak membahas ekonomi pada saat ini dan tantangan ke depan serta menampung masukan terhadap keilmuan manajemen dan bisnis.

Masukan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi mitigasi para pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan ekonomi ke depan.

"Kondisi yang tidak menentu dan adanya potensi resesi ekonomi yang berdampak pada industri, kami percaya masa depan membutuhkan solusi untuk meminimalisir risiko," ujarnya, saat ditemui tribunjabar.id di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Jumat (18/11/2022).

Yudi Azis berharap kegiatan ini bisa memberikan hasil positif untuk industri secara berkelanjutan.

"Hasil riset yang selama ini dibuat tidak hanya menjadi konsumsi internal akademisi, tapi juga lembaga pemerintah dan masyarakat luas," katanya.

Dengan demikian, riset yang dilakukan untuk perbaikan ekonomi diperuntukkan bisa membantu semua pihak dalam mengatasi pelemahan ekonomi akibat situasi global.

Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi industri saat ini semakin kompleks. Ketidakpastian yang tinggi, perkembangan teknologi yang begitu pesat, perubahan lingkungan yang drastis, pandemi serta meningkatnya ketegangan politik menuntut industri harus berusaha keras untuk dapat bertahan atau beroperasi.

"Solusi yang dihasilkan di harapkan bisa membantu pemerintah atau industri tidak jatuh terlalu dalam, tetapi bisa menghadapinya untuk menekan potensi gejolak ekonomi ke depan," kata dia.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof Nunuy Nur Afiah, mengatakan, acara GARCOMBS adalah bentuk penjabaran atas pilar edukasi dan riset oleh perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Padjadjaran (Unpad).



"Unpad selalu mendorong para dosen untuk terus melakukan riset. Harapannya, riset yang dihasilkan memberi dampak positif bagi masyarakat," ujarnya.



Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Unpad, Hendarmawan, mengatakan, konferensi internasional ini sangat tepat di tengah kondisi ekonomi dunia untuk kembali pulih pascapandemi Covid-19

"Perlu upaya nyata mencari berbagai solusi ke depan. Salah satunya, kolaborasi menghadapi tantangan secara bersama-sama. Riset yang dihasilkan diharapkan bisa memberi masukan bagi ekonomi dan keilmuan manajemen dan bisnis ke depan," ujarnya.

Tidak hanya praktisi akademisi, acara ini turut diikuti oleh delegasi dari berbagi instansi pemerintah, organisasi lokal maupun internasional.

Ketua Garcombs, Yulistyne Kasumaningrum, mengatakan, melalui acara ini para presenter memiliki sejumlah kesempatan publikasi di jurnal yang terindeks scopus dan SINTA, di antaranya International Journal of Services, Economics, and Management -IJSEM (Q3), Gadjah Mada International Journal of Business - GAMAIJB (Q3) Malaysian Journal of Consumerand Family Economics - MAJCAFE (Q4).

"Kami berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan serta pendidikan di Tanah Air," katanya. (*)