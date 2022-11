Penyanyi Jebolan The Voice Indonesia Vio Jalani Karier Musik Sambil Kuliah di UPI

Jebolan The Voice Indonesia, Vionita Sihombing, saat ditemui di Jurnal Risa Coffee, Jalan Dago, Kota Bandung, Kamis (17/11/2022).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Lagu 'Dia Masa Lalumu dan Aku Masa Depanmu' yang dibawakan oleh Vionita Sihombing viral di jagat maya.

Akibat adanya lagu ini, warganet sempat galau karena gagal move on dari lagu Joji 'Glimpse of Us' seakan ada titik terang untuk fokus pada pasangan masa depan.

Vionita yang akrab disapa Vio ini mengaku kaget karena lagunya yang rilis pada 2021 justru viral saat ini.

"Kaget banget soalnya tiba-tiba banyak yang tag aku dan lagunya itu sudah satu tahun lalu loh, malah viral," ujar Vio saat ditemui di Jurnal Risa Coffee, Jalan Dago, Kota Bandung, Kamis (17/11/2022).

Penyanyi jebolan The Voice Indonesia ini bersyukur lagu ini bisa dikenal oleh banyak orang, meskipun ternyata cukup banyak juga yang belum tahu siapa penyanyinya.

"Bukan cuma satu atau dua orang tetapi ketika aku menyanyi lagu aku di beberapa tempat, orang-orang baru tahu kalau aku penyanyinya," ujarnya antusias.

Baca juga: Awdella tak Menyangka Lagu Tertawan Hati Viral, Awalnya Sepi-sepi Saja

Bahkan, Vio pun sempat membuat video acapella sambil membawakan 'Dia Masa Lalumu dan Aku Masa Depanmu' di TikTok.

Ternyata, banyak komentar mencengangkan yang ditulis warganet.

"Komennya itu justru banyak yang bertanya kok mirip dengan penyanyi aslinya. Aku sih nanggepinnya positif saja. Enggak apa-apa belum dikenal, yang penting karyanya bisa diterima," ujarnya.

Selain disibukkan oleh jadwal menyanyi, ternyata Vio juga sedang menyelesaikan pendidikan strata dua di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) jurusan Pendidikan Musik.

Ia pun sering bolak-balik ke Bandung untuk menyelesaikan studinya.

Vio mengatakan studi kuliahnya ini justru lebih sering membuat jurnal ilmiah dibandingkan bermusik dan sebentar lagi akan menyelesaikan tesisnya.

"Niat jadi guru ada, sisanya ikut orang tua saja karena aku enggak mau menyesal dan enggak mau membangkang, jadi aku jalani dua-duanya," ujar Vio.

Sementara itu dalam industri musik, Vio berharap bisa berkolaborasi dengan musisi favoritnya yaitu Bruno Mars dan duet bersama Titi DJ. (*)