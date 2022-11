Chord Lagu Teu Sangka, Lagu Pop Sunda Abiel Jatnika, Dinyanyikan Sule: Sangkaan Mah Cintana Tilahir

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Teu Sangka.

Lagu Teu Sangka dinyanyikan oleh Abiel Jatnika.

Tak jarang, lagu Abiel Jatnika menjadi lagu Sunda populer.

Kemudian, lagunya pun kerap kali dicover oleh sejumlah selebritis, salah satunya komedian Sule.

Sule memang tak jarang menyanyikan lagu-lagu Sunda yang populer.

Chord Lagu Teu Sangka

Intro

Am G Am Dm E

F Am F E Am

Am

laut najak jero

F

masih bisa diteuleuman

F

hate jalma mah geuning

Am

saha nu terang

Dm Am F Am

najak deet, teu kakoet

F

anu sakitu deudeuhna

E

teu sangka geuning teu sangka

F Am

satukangeun teu satia



.

Am

anjeun salami iyeu

F

teh mereun nyandiwara

F Am

deudeuhna cintana ukur pura-pura

Dm Am F Am

teu jeung hate, teu jeung rasa

F

sajeroning deudeuk sayang

E

hate rasa mah ngalayang

F Am

meulit eunteup dinu lian

.

Reff

Am

jauh, jauh, jauh tina panyangka

F

sangkaan mah cintana tilahir

E

tumekaning batin

F E

asih ari gigireun

F E

dina mangsa hareupeun

F

satukangeun

Am

cinta dibikeun ka deungeun

.

Am

peurih, peurih, karasa peurih

F

sanggeus nyaho cintana

E

ngan saukur akon-akon

F E

geuning ari gigireun

F E

nu mangsa hareupeun

F

satukangeun

Am

cinta dibikeun ka deungeun

F Am

duuuuh, gusti, kedah kumaha

.

Am F Am F Am

F Am F E Am

.

Am

Anjeun salami ieu

F

teh meureun nyandiwara

F Am

deudeuhna cintana ukur pura-pura

Dm Am F Am

teu jeung hate, teu jeung rasa

F

sajeroning deudeuh sayang

E

hate rasa mah ngalayang

F Am

meulit eunteup dinu lian

.

Reff

.

Am

jauh, jauh, jauh tina panyangka

F

sangkaan mah cintana ti lahir

E

tumekaning batin

F E

asih ari gigireun

F E

dina mangsa hareupeun

F

satukangeun

Am

cinta dibikeun ka deungeun

.

Am

peurih, peurih, karasa peurih

F

sanggeus nyaho cintana

E

ngan saukur akon-akon

F E

geuning ari gigireun

F E

nu mangsa hareupeun

F

satukangeun

Am

cinta dibikeun ka deungeun

F Am

duuuuh, gusti, kedah kumaha

Baca juga: Chord Lagu Sesah Hilapna, Lagu Sunda Populer Yayan Jatnika, Dinyanyikan Sule: Sakolebat Rerendengan

Baca chord lagu lainnya di Tribunjabar.id.