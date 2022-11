Berlangsung Hingga Sabtu, Pameran Mesin Produksi Pakaian Terbesar di Jawa Barat Ramai Pengunjung

TRIBUNJABAR.ID,- Pameran Indonesia Apparel Production Expo (IAPE) memasuki hari kedua pada Kamis, 17 November 2022. Dua hari pelaksanaan IAPE, jumlah pengunjung yang menghadiri pameran di Bandung Convention Center ini semakin meningkat. Peningkatan pengunjung ini diperkirakan akan semakin bertambah dan memuncak di hari Sabtu, 19 November 2022 yang akan menjadi hari terakhir pelaksanaan pameran.

Indonesia Apparel Production Expo (IAPE) merupakan pameran mesin dan industri pakaian terbesar di kawasan Jawa Barat. Tahun 2022 ini merupakan edisi ke-7 dari gelaran IAPE. Pameran berkonsep business to businessini menyajikan rantai bisnis di dunia produksi pakaian, diantaranya Garment, Konveksi, Sablon, Digital Printing Textile.Pameran kali ini menghadirkanberagam perusahaan supplier ternama dan berkualitas di bisnis produksi pakaian, seperti penyedia bahan kain, peralatan sablon, penyedia alat aksesoris apparel, penyedia tinta sablon, sampai ke teknologi terkini seperti mesin DTG (Digital to Garment), DTF (Direct to Fabric), DTT (Digital to Textile), Mesin Cutting, Print UV, sublimasi, dan lain sebagainya.

Pameran Indonesia Apparel Production Expo (IAPE) di Bandung Convention Center (istimewa)

“Setelah penyelenggaraan tahun 2019 dan terhenti karena pandemi, IAPE kembali dilaksanakan dan Alhamdulillah mendapat antusias yang baik dari masyarakat Jawa Barat. Semoga IAPE di Bandung ini dapat memberikan tolak ukur dan mengupdate wawasan perkembangan bisnis produksi pakaian di kawasan Jawa Barat. Di IAPE banyak tersaji teknologi terkini di bisnis produksi pakaian, yang di Bandung hanya akan ada 4 hari ini saja.” Kata Bryan Whildan Arsaha, Project Manager dari Moremedia.

Pameran mesin dan produksi pakaian terbesar di kawasan Jawa Barat ini juga menjadi business hub bagi bertemunya berbagai elemen pendukung bisnis pakaian, diantaranya design grapher, perancang mode, civitas akademika, instansi pemerintah terkait, juga para pelaku usaha produksi pakaian hingga retail sales-nya seperti owner distro, fashion online shopdan pegiat marketplace.

Pameran IAPE 2022 Bandung ini akan semakin semarak dengan adanya live demo dan live workshop dari para peserta pameran, juga hadirnya Indonesia Screenprinters yang menampilkan ragam karya kreatif dan inovatif.

Pengunjung yang ingin datang di pameran ini dapat registrasi online secara gratis di bit.ly/DaftarIAPE. Informasi lebih lanjut mengenai pameran ini dapat dilihat di akun instagram @apparelexpo.