Tentang Rencana Pembangunan Masjid Margonda Depok, Ridwan Kamil: Bisa Saja Batal

Istimewa

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi narasumber dalam acara G20 Leaders Summit Side Event Dissemination of the G20 Development Working Group Outcome Documents di The Stones Entertainment Center Kuta, Bali, Senin (14/11/2022). Ridwan Kamil menyatakan rencana pembangunan masjid di Margonda, Kota Depok, bisa saja dibatalkan.