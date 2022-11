Eks Pemain Asing Asia Persib Bandung Ini Lempar Dark Jokes di Unggahan Perang-perangan Nick Kuipers

TRIBUNJABAR.ID - Eks pemain asing Asia Persib Bandung, Mohammed Rashid meninggalkan komentar dark jokes di unggahan Nick Kuipers yang sedang bermain paintball.

Seperti diberitakan sebelumnya, tim Persib Bandung tidak menjalankan latihan di lapangan hari ini, Kamis (17/11/2022).

Pelatih Persib Bandung, Luis Milla membawa para anak asuhnya untuk bermain paintball di kawasan Cibiru, Kota Bandung.

Permainan itu diharapkan Luis Milla bisa merekatkan solidaritas antara pemain maupun staff.

Para pemain pun satu per satu mengabadikan momen tersebut di Instagram, salah satunya Nick Kuipers.

Nick mengunggah fotonya yang sedang duduk di antara dua toren air biru yang dibalik.

Pemain asal Belanda itu mengenakan baju loreng-loreng berwarna biru lengkap dengan rompi anti peluru dan helm pelindung.

Baca juga: Bomber Persib Bandung Sembuh dari Cedera Engkel, Ezra Walian Siap Tampil dalam Uji Tanding Pekan Ini

Tak ketinggalan, Nick Kuipers juga memegang senapan peluru karet.

Pada unggahan yang sama juga Nick Kuipers membagikan foto-fotonya ketika sedang beraksi menyerang tim lawan.

"Keep calm in every situations (tetap tenang di setiap situasi)," tulis Nick Kuipers dalam keterangannya, dikutip dari Instagram @kuipersnick pada Kamis (17/11/2022).

Pada kolom komentar Nick Kuipers tersebut, nampak Mohammed Rashid meninggalkan komentarnya.

"Come free Palestine bro (datanglah bebaskan Palestina)," tulis Mohammed Rashid.

Nick pun membalas gurauan Mohammed Rashid tersebut dan mengatakan pasukannya akan datang.

"Army Biru is coming (Army Biru segera datang)," balas Nick Kuipers.