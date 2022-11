Bangga! Kesenian Jabar Angklung Wakili Indonesia Meriahkan Piala Dunia 2022 di Qatar, Tampil 10 Hari

TRIBUNJABAR.ID - Kesenian tradisional Jawa Barat, angklung akan turut serta dalam memeriahkan perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar.

Hanya dalam hitungan hari Piala Dunia 2022 akan diselenggarakan untuk pertama kalinya di negara Timur Tengah.

Berdasarkan jadwal Piala Dunia 2022 akan berlangsung selama hampir satu bulan, yaitu pada 20 November hingga 18 Desember 2022.

Selain menyuguhkan pertandingan sepak bola sebagai sorotan utama, panitia Piala Dunia 2022 juga bekerja sama dengan Katara Cultural Village Foundation.

Katara Cultural Village Foundation sendiri merupakan sebuah proyek yang berfokus pada pertukaran seni dan budaya.

Pada acara yang digelar Cultural Village Foundation di Al-Ibdaa Courtyard, Doha itu akan menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari seluruh dunia.

Indonesia pun turut andil dalam memeriahkan Piala Dunia 2022 ini melalui acara yang digelar Cultural Village Foundation.

Melansir situs resmi Katara, Kedutaan Besar Indonesia di Doha membawa Saung Angklung Udjo pada pagelaran tersebut.

Saung Angklung Udjo akan tampil selama 10 hari berturut-turut pada acara tersebut.

Tepatnya pada 18 November hingga 28 November 2022 pukul 16.00 sampai 23.00 waktu setempat.

Kedutaan Indonesia di Doha juga turut mempromosikan pagelaran angklung tersebut melalui akun resminya di Twitter.

"Saung Angklung Udjo comes to Doha! Don’t miss out on the fun that’s happening in Al-Ibdaa Courtyard in Katara from 18-28 November 2022 from 6pm to 8 pm!

(Saung Angklung Udjo datang ke Doha! Jangan terlewat keseruannya di Al Ibdaa Courtyard di Katara mulai 18-28 November 2022 dari pukul 18.00 sampai 20.00," dalam keterangannya dikutip dari Twitter @IndonesiainDoha pada Kamis (17/11/2022).

Selain angklung, batik juga turut andil dalam memeriahkan acara tersebut.