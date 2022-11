Warga Cianjur Rela Antre Sejak Pagi Demi Dapatkan Sembako Murah, Beras Dijual Rp 11 Ribu

Laporan Kontributor Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Ratusan masyarakat dari sejumlah wilayah mengantre untuk membeli beberapa kebutuhan bahan pokok murah di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Rabu (16/11/2022).

Berdasarkan pantauan di lapangan, mereka mulai mendatangi halaman Kantor Pemkab Cianjur sekitar pukul 07.30 WIB.

Nani (45) warga Desa Sukamanah, Kecamatan Karangatengah, mengaku rela datang sejak pagi untuk mendapatkan bahan pokok penting karena harganya yang murah.

"Harga-harganya memang cukup murah. Kayak beras premium mencapai seharga Rp 11 ribu per kilogram, sedangkan harga di pasar itu bisa seharga Rp 17 ribu per kilogramnya," kata dia.

Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hotikultura Kabupaten Cianjur, Abdul Hanan Sukmana, mengatakan, pihaknya menyediakan 3.607 kilogram untuk seluruh kebutuhan bahan pokok.

"Namun karena antusias masyarakat yang tinggi sehingga stoknya kita tambahkan menjadi tiga kali lipat. Seperti beras, minyak dan telur stoknya ditambahkan sekitar 200 hingga 300 kilogram," kata dia.

Sejumlah kebutuh pokok tersebut, kata dia, dijual di bawah harga pasar.

Beras premium dijual seharga Rp 11 ribu per kilogram, daging ayam Rp 30 ribu per kilogram, gas elpji 3 kilogram Rp 16 ribu per tabung, dan minyak goreng Rp 12.500 per liter.

"Ada 11 jenis bahan pokok yang kami sediakan, dan semua harganya dijual di bawah harga pasar sebagai upaya untuk menekan harga jual yang ada di sejumlah pasar," katanya.

Hanan mengungkapkan, kegiatan gelar pangan ini merupakan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang akan diselenggarakan sebanyak tiga kali dari anggaran biaya tidak terduga (BTT).

"Gelar pangan yang dilaksanakan di halaman Kantor Pemkab Cianjur ini merupakan yang keduakalinya dari tiga pelaksanaan yang direncakan. Selanjutkan akan digelar di Kecamatan Campaka," ucap dia. (*)