Maudy Ayunda Berkolaborasi dengan Aeris Beaute Hadirkan Alat Kosmetik Ramah Lingkungan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kebutuhan terhadap alat kecantikan menjadi prioritas bagi para perempuan masa kini supaya tetap tampil segar dan tampil maksimal dalam segala kesibukannya.

Sebagai artis multitalenta yang memiliki segudang aktivitas, Maudy Ayunda juga ternyata selektif dalam urusan memilih produk alat kecantikan.

Ia pun berkolaborasi dengan produk buatan anak bangsa, Aeris Beaute karena memiliki visi dan misi yang sama yaitu memprioritaskan dan mengenal diri sendiri secara lebih baik.

Dalam kolaborasi ini terciptalah ‘Dreamkeeper Guided Journal’ dan serangkaian produk perawatan diri seperti On The Go Premium Set, Dreamy Sweater dan Dreamy Headband.

Keduanya merupakan buah tangan keterlibatan langsung Maudy Ayunda dan Aeris dalam menciptakan produk inovatif.

Tentu saja untuk merawat diri individu dari luar dan dalam khususnya bagi wanita.

Patricia dan Teresa merupakan pencipta Aeris Beaute yang terus mengikuti perkembangan industri make up dan perawatan kulit dengan menghadirkan produk yang mumpuni.

“Seperti namanya, Aeris arti lainnya yaitu membumi, terjangkau dengan kualitas tinggi dan juga ramah lingkungan. Kami meluncurkan produk alat make up Aeris sejak September 2018 lalu,” kata Patricia secara virtual, Rabu (16/11/2022).

Alasan Patricia dan Teresa memproduksi Aeris karena ingin memenuhi keinginan beauty artist memiliki alat make up yang tak kalah kualitasnya dengan produk luar negeri.

"Makeup tools international yang populer sangat mahal, dan untuk local brand belum ada sama sekali yang buat makeup tools dengan kualitas international. Aeris merupakan pioneer di beauty industry Indonesia yangg fokus memproduksi hanya alat make up dan bukan kosmetik,” ujarnya.

Koleksi pertama yang dihasilkan Aeris adalah ‘Mrs Blendie (beauty Sponge) dan disusul produk kedua yaitu ‘The Onyx’ dan ‘The Coral’ (brush sets).

Di tahun ini Aeris mengeluarkan produk komplet berupa, brush sets, individua brushes, tas make up, alat pembersih make up, sponge case, alat skincare elektonik, alat skincare rose quartz.