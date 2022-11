Chord Lagu Sesah Hilapna, Lagu Sunda Populer Yayan Jatnika, Dinyanyikan Sule: Sakolebat Rerendengan

TRIBUNJABAR.ID - Berikut chord dan lirik lagu Sesah Hilapna.

Lagu Sesah Hilapna dinyanyikan oleh Yayan Jatnika.

Lagu-lagunya banyak yang menjadi lagu Sunda Populer.

Sehingga tak jarang dinyanyikan ulang atau cover oleh sejumlah selebritis, salah satunya komedian Sule.

Sule memang kerap kali menyanyikan lagu-lagu Sunda.

Chord lagu Sesah Hilapna

Intro:

F#m Dm F G Am

Am

Cinta kuring ka manehna

Am G D

Anggang kahalang sagara

Am F

Moal luntur kaibunan

F G

Moal gedag kaanginan

G Am

Cinta ngan ukur salira

**

Am A

Cinta kuring nu ayeuna

G Am

Masih kawas anu baheula

Am

Kasalira kuring cinta

F G

Moal rek aya gentosna

Am

Asih urang salamina

Reff

Am G F Am

Aduh nyai ieu akang emut bae

Am Em G

Ka salira teuweleh ka bayang-bayang

F G Am

aduh sesah hilapna

Am G

Sakolebat rerendengan

F Am

Bari ukur na impenan

Am G

Pinuh ku kembang hareupan

G F Am

Nyorang jalan ka bagjaan

Dm E Am

Kalah dikumaha adat urang anu beda

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Daun Puspa, Lagu Sunda Populer, Dinyanyikan Juga Komedian Sule

Baca berita Tribunjabar.id lainnya di GoogleNews.