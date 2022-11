Pelatih Timnas Korea Selatan Paulo Bento Masih Waswas, Meski Bawa Son Heung-min ke Piala Dunia 2022

TRIBUJABAR.ID - Pelatih Timnas Korea Selatan Paulo Bento masih waswas, meski tetap membawa Son Heung-min ke Piala Dunia 2022 di Qatar.

Di Piala Dunia 2022, Timnas Korea Selatan bergabung di Grup H bareng Portugal, Ghana, dan Uruguay.

Timnas Korea Selatan akan mengawali Piala Dunia 2022 melawan Uruguay di Education City Stadium, Kamis (24/11/2022) pukul 20.00 WIB.

Hingga berita ini ditulis, Paulo Bento tidak dapat memberikan kejelasan kapan Son bisa memulai latihan sebelum pertandingan itu.

Baca juga: Jadwal Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2022, Lawan Timnas Portugal di Laga Akhir Fase Grup

Dalam kutipan yang dilaporkan oleh BBC Sport, Bento mengatakan: "Kami belum memiliki informasi itu.

“Kami berhubungan dengannya, dengan departemen medis Tottenham. Kami harus menunggu, kami perlu menganalisis situasinya hari demi hari.

"Kami punya waktu untuk memutuskan dan yang paling penting adalah dia pulih sebaik mungkin, dia merasa nyaman dan kemudian kami akan mengambil keputusan akhir."

Son Heung-min tetap dimasukkan dalam skuad 26 pemain Korea Selatan untuk piala dunia meskipun penyerang Tottenham Hotspur itu cedera.

Baca juga: Sosok Kylian Mbappe, Andalan Timnas Prancis di Piala Dunia 202 Runtuhkan Kutukan Juara Bertahan

Pemain berusia 30 tahun itu mengalami retak pada rongga matanya saat bermain melawan Marseille dalam pertandingan Liga Champions awal bulan ini, membuat keikutsertaannya diragukan.

Namun, Son meyakinkan penggemar Korea Selatan minggu ini bahwa dia akan berada di pesawat ke Qatar.

"Saya hanya ingin meluangkan waktu sejenak untuk mengucapkan terima kasih atas semua pesan dukungan yang saya terima selama seminggu terakhir," tulis penyerang itu di Instagram, Rabu.

"Saya telah membaca begitu banyak dari mereka dan benar-benar menghargai Anda semua.

"Dalam masa-masa sulit saya menerima banyak kekuatan dari Anda. Bermain untuk negara Anda di Piala Dunia adalah impian banyak anak yang tumbuh dewasa, sama seperti impian saya juga.

"Saya tidak akan melewatkan ini untuk dunia. Saya tidak sabar untuk mewakili negara kita yang indah. Sampai jumpa."

Son kini secara resmi dimasukkan dalam bagian perjalanan Korea Selatan untuk turnamen yang dimulai pada 20 November, dengan tugas Grup H pertama mereka berlangsung empat hari kemudian melawan Uruguay.

Jadwal Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2022 dan Grup H

24 November 2022 : Uruguay Vs Korsel

24 November 2022 : Portugal Vs Ghana

28 November 2022 : Korsel Vs Ghana

28 November 2022 : Portugal Vs Uruguay

2 Desember 2022 : Ghana Vs Uruguay

2 Desember 2022 : Korsel Vs Portugal

Artikel ini telah tayang di Tribundepok.com dengan judul Son Heung-min Masuk dalam Skuad Timnas Korsel, Meski Alami Cedera Pada Retak Rongga Mata.

Artikel Tribunjabar.id lainnya bisa dibaca di Googlenews.