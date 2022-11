Dalam Seminggu Ini Harga Telur Ayam Terus Naik, Diduga Akibat Berkurangnya Pasokan Telur ke Pasar

Dalam seminggu harga telur ayam ras di Pasar Manis Ciamis terus naik. Semula berada di angka Rp 26.000 per kg, kemudian naik jadi Rp 27.000 per kg, dan kini Rp 29.000 per kg.

Semula berada di angka Rp 26.000 per kg, kemudian naik jadi Rp 27.000 per kg. Dan tiga hari berada di angka Rp 29.000 per kg.

“Sudah tiga hari ini naik dari Rp 27.000 per kg jadi Rp 29.000 per kg,” ujar Evi Herawati, pedagang telur di Blok C Pasar Manis Ciamis kepada Tribun Selasa (15/11).

Naiknya harga telur tersebut menurut Evi, menyusul berkurangnya pasokan telur ke pasar eceran.

Terutama akibat banyak permintaan telur untuk bansos langsung dari kandang atau dari bandar.

“Telurnya rebutan ama bansos. Jadi pasokan ke pasar berkurang,” katanya.

Menurut Evi, dalam kondisi normal, ia biasanya mendapat pasokan 5 peti telur tiap hari. Tiap peti berisi 15 kg telur.

“Tapi sekarang hanya kebagian 2 peti,” ujar Evi.

Kenaikan harga telur juga terjadi di tingkat eceran di Pasar Subuh Ciamis.

“Sekarang sudah tembus ke angka Rp 28.000 per kg. Sudah seminggu harga telur bergerak naik,” ujar H Anas, pedagang sembako dan telur serta pakan unggas di Pasar Subuh Ciamis kepada Tribun Selasa (15/11).

Dalam seminggu ini katanya harga telur tingkat bergerak naik, mulai dari angka Rp 26.000 per kg, kemudian jadi Rp 27.000 per kg, dan memasuki pekan ini sudah menembus angka Rp 28.000 per kg.

Penyebab utama kenaikan harga telur di tingkat eceran karena pasokan ke pasar berkurang.

“Pasokan agak tersendat. Katanya di kandang ketersedian telur juga terbatas. Banyak kandang yang tidak isi ayam,” katanya.