Nikmati Suasana Akhir Pekan Lebih Panjang di De Braga by ARTOTEL Dengan "Everyday is Like Sunday"

Khusus di bulan November ini, de Braga by ARTOTEL hadirkan program promosi spesial akhir pekan “Everyday is Like Sunday”

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG, NOVEMBER 2022 - Khusus di bulan November ini, de Braga by ARTOTEL hadirkan program promosi spesial akhir pekan “Everyday is Like Sunday” dimana para tamu bisa menikmati liburan akhir pekan khusus untuk setiap hari Minggu sehingga libur akhir pekan dapat terasa lebih panjang dan menyenangkan.

Dengan harga yang lebih ekonomis, yaitu hanya Rp 525.000,- net per malam, para tamu sudah bisa menikmati staycation di kamar aesthetic khas de Braga by ARTOTEL dan sudah termasuk dengan sarapan untuk 2 orang. Disamping itu para tamu bisa mendapatkann free dessert by request sebelum kedatangan.

Khusus di bulan November ini, de Braga by ARTOTEL hadirkan program promosi spesial akhir pekan “Everyday is Like Sunday”

Berbagai fasilitas hotel dan hiburan juga bisa dinikmati oleh para tamu, diantaranya karaoke night di B10 City Terrace Café & Bar Braga tepat di pedestrian jalan Braga sehingga para tamu bisa menikmati langsung pemandangan jalanan historical Braga.

Tamu juga dapat menikmati sajian spesial yaitu Stuck on Steak yang merupakan hidangan daging panggang yang khas dengan pilihan potongan daging sapi premium, antara lain Tomahawk, Porterhouse, T-Bone dan Striploin. Aroma steak yang dipanggang akan semakin terasa lezat dengan dilengkapi saus pilihan. Sajian ini dapat dinikmati dengan harga Rp 155.000,-net per porsi.

Khusus di bulan November ini, de Braga by ARTOTEL hadirkan program promosi spesial akhir pekan “Everyday is Like Sunday”

“Liburan akhir pekan merupakan waktu yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat untuk dapat refreshing sejenak dan berkumpul bersama keluarga maupun teman.

Kami melihat kesempatan ini dan mengusung program menarik khusus di hari Minggu agar dapat memberikan pengalaman berbeda untuk para tamu sehingga para tamu bisa menutup liburan akhir pekan dengan lebih semangat dan siap untuk menyambut minggu yang baru.

Kami selalu berusaha untuk menyediakan beragam program menarik yang tamu hanya bisa dapatkan di hotel kami” Ujar Reza Farhan selaku General Manager De Braga by ARTOTEL.

Program promosi Everyday is Like Sunday ini berlaku hingga 10 Desember 2022. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi ke (022) 86016100 atau melalui website resmi di artotelgroup.com/debragabandung.

“IF YOU WANT TO BE ORIGINAL BE READY TO BE COPIED”