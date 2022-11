Chord Lagu Batrawali Lagu Sunda Populer Darso, Dinyanyikan oleh Sule: Kutan Nu Jadi Panutan

TRIBUNJABAR.ID - Berikut chord dan lirik lagu Batrawali.

Lagu Batrawali adalah lagu Sunda populer Darso.

Tak jarang, lagunya dinyanyikan ulang atau cover oleh sejumlah penyanyi lainnya, salah satunya komedian Sule.

Sule memang kerap kali menyanyikan lagu Sunda yang populer.

Chord Lagu Batrawali

Am - F - Dm - E

F - G - Am (2x)

F - Am - Bb - Am

F Dm

Hariwang nu geulis midangdang

Am

ka irup jajaka dandang

E

geutah ngeclak keur balangah

F Am

mupus raray kasucian

(**)

F Dm

poek ku nikmatna cinta

Am

mernah... cahya keur hibar

E F

pamikirna bakal rek satuhu

F Am

jajaka nu di picinta

Reff :

Dm

kutan nu jadi panutan

Am

ninggalkeun taya raratan

Dm

Batrawali nya pait nya peuheur

E

meulit ka batin nu geulis

F E

Parangsiam nu di kandung

E Am

teu dosa bet di tandasan

