Wardah Pop Up Beauty Jadi Event Pertama Khusus Perempuan di The Hallway Space

Suasana Wardah Pop Up Beauty di The Hallway Space, Kota Bandung, Sabtu (12/11/2022).

Laporan Wartawan TribunJabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wardah Pop Up Beauty menjadi event pertama khusus perempuan yang diselenggarakan di The Hallway Space, Kota Bandung.

"Hallway yang orang tahu kebanyakan event-nya untuk laki-laki. (Wardah Pop Up Beauty) pertama kali di The Hallway buat event untuk perempuan," ujar Market Development Officer Wardah Kota Bandung, Cindy, saat ditemui Tribunjabar.id di The Hallway Space, Sabtu (12/11/2022).

Event ini dimeriahkan dengan kedatangan key opinion leader (KOL) lokal yaitu Febby Fadilla (@febbyfadilaa) dengan talkshow dan demo makeup menggunakan produk dari Wardah.

"Wardah sudah dikenal banyak orang dengan produk berkualitas. Kebetulan ada kesempatan bekerja sama bisa berbagi mengenai skincare dan produk makeup," ujar Febby.

Febby memberi tip makeup membingkai alis menggunakan eyeliner.

"Digunakan untuk ujung alisnya saja agar membentuk ujung yang tajam. Eyeliner bisa dipakai membuat makeup karakter, itu lebih simpel," ujarnya.

Wardah Pop Up Beauty merupakan aktivitas untuk meningkatkan awareness produk.

"Pop Up Beauty ini aktivitas yang sudah dilakukan beberapa kali. Kita pernah ngadain di Kiara Artha pakai campervan. Karena di Hallway tuh enggak mungkin pakai campervan, kita bikin acara di dalam Hallway-nya," ujar Cindy.

Foto bersama peserta dan panitia Wardah Pop Up Beauty di The Hallway Space, sabtu (12/11/2022). (Tribun Jabar/Nappisah)

Tujuan event ini, menurut Cindy, ingin mengenalkan pop up beauty ke kalangan milenial.

"Kita membuat event-nya di tempat banyak nongkrong para milenial agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik," katanya.

Cindy menambahkan, harapannya, yang digaungkan sampai kepada masyarakat bahwa The Hallway Space ini bukan cuma tempat nongkrong laki-laki.

"Kita berkolaborasi dengan brand fesyen yang ada di sini, foto hookie serta tenant yang lain," ujar Cindy.

Dalam event ini dilakukan campaign green beauty innovation dengan menukar cangkang bekas produk kosmetik.

"Di mana kita mencintai lingkungan sekitar dengan memanfaatkan tukar cangkang yang tidak dipakai bisa untuk recycle menjadi barang baru," ujar Cindy.

Dia menambahkan, tukar cangkang produk skincare atau makeup sebagai salah satu bentuk berbagi dan terima kasih, karena setiap penukaran cangkang mendapat free produk dari Wardah.

"Kosong atau isinya tinggal sedikit tapi ingin ditukarkan, itu tidak apa-apa," kata ia.

Tukar cangkang ini terselenggara hanya dalam event Wardah.

Bagi masyarakat yang tertarik untuk menukar cangkang bisa mengikuti aktivitas yang dibagikan melalui sosial media Instagram @wardahbeuty_bandung. (*)