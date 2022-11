Reaksi BCL Penampilan Perut Buncitnya Jadi Omongan hingga Dituding Hamil, Nama Ariel NOAH Terseret

TRIBUNJABAR.ID - Seperti inilah reaksi Bunga Citra Lestari (BCL) angkat bicara setelah penampilan perut buncitnya jadi omongan.

Tak hanya perut buncitnya yang disorot, BCL juga dituding hamil hingga seret nama Ariel NOAH.

Berstatus janda, BCL tak luput diterpa gosip miring soal kehamilan.

Hal ini bermula dalam salah satu penampilannya saat manggung, bagian perut BCL mencuri perhatian.

Perut yang terlihat buncit membuat BCL dituding kini sedang hamil.

Ramai diisukan hamil, akhirnya BCL angkat bicara memberikan jawaban.

Alih-alih memberikan respons gosip tersebut, BCL justru menertawakan isu dirinya hamil terutama saat bentuk tubuhnya dikomentari khalayak.

Namun, meski tertawa, BCL juga mengaku sedih karena perut buncitnya diledek dan bahkan digosipkan yang tidak-tidak.

"Aku sedih karena di-bodyshaming. Hey, I eat you know (aku makan tau)," ungkap BCL dilansir dari TikTok @astrogempak via TribunBogor, (10/11/2022).

Tak segan menunjukkan perutnya di depan awak media, BCL menyebut dirinya adalah ibu-ibu yang mana wajar memiliki perut buncit.

Diakui BCL, perutnya belakangan menjadi buncit karena ia sering makan tengah malam.

"Oke, kamu ingin lihat.

Ini (perut saya) enggak flat, ini (perut) ibu-ibu ya," kata BCL.

"Tunjuk bukti ya," pungkas awak media.