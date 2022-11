Chord Lagu Kapalang Nyaah, Lagu Sunda Populer Abiel Jatnika, Dinyanyikan Komedian Sule

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Kapalang Nyaah.

Lagu Kapalang Nyaah adalah lagu milik Abiel Jatnika.

Lagu Kapalang Nyaah menjadi salah satu lagu Sunda populer.

Tak jarang, lagunya banyak dinyanyikan ulang, salah satunya oleh Sule.

Chord lagu Kapalang Nyaah

Intro;Em C B Em C Am B Em B C B Em

Em

Teu wasa kedah ngantosan

Am Kanteunan mun lami hasrat hate ngagedur

B. Em.

Hoyong patarema dina soca sanaos sakiceup

intro;C Em

Em

Ieu hate teu puguh rasa

Am

Da bongan kapalang nyaah

B. Em

Mondok ge teu tibra kanteunan ngimpen simpe

Reff;

Em. Am

Sok hoyong ngebatkeun lamunan anjeun

C. Em

Nu sakitu anteungna ngogo teuteupan

Em. Am

Sok hoyong nyieuhkeun ieu kakangeun

B. Em

Tapi karasa asa leuwih kasiksa nalangsa

B

Mun tea mah anjeun

Em

Rek ngagoda duh gening ku tega

intro;G Am C Em Em C Am B C Em C B Em

Em Ieu hate teu puguh rasa

Am Da bongan kapalang nyaah

B. Em

Mondok ge teu tibra kanteunan ngimpen simpe

Reff;

Em. Am

Sok hoyong ngebatkeun lamunan anjeun

C. Em

Nu sakitu anteungna ngogo teuteupan

