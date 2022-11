Festival Film Bandung ke-35 Sukses Digelar, Putri Marino Sebut It’s My Dream Saat Terima Penghargaan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Festival Film Bandung yang ke-35 tahun sukses diadakan dengan tema ‘Semarak Film Indonesia’.

Sejumlah artis papan atas pun hadir seperti Putri Marino, Susan Sameh, Laura Basuki, Marcel Darwin, Ben Joshua, Refal Hady dan masih banyak lagi.

Ketua Umum Forum Film Bandung, Eddy D Iskandar mengatakan pada usia ke-35 ini para regu pengamat film berusaha untuk tetap eksis, dan tetap konsisten dalam menilai film dengan narafilmnya.

“Kita tahu dan kita alami bersama, sejak Maret 2020, imbas pandemi merembet pada dunia perfilman kita. Sineas kita banyak yang tiarap, meski pada akhirnya berpindah pada tayangan daring/streaming,” kata Eddy di Bandung Creative Hub, Jalan Laswi, Rabu (9/11/2022).

Ia mengatakan di tahun 2022 yang mulai membaik, Festival Film Bandung harus kembali digelar secara langsung di panggung, bukan lagi daring atau virtual.

Hal ini dilakukan supaya kemeriahan dan gaungnya tetap dirasakan masyarakat pencinta film.

Untuk tahun ini Eddy juga menyebutkan film yang diamati adalah sepanjang tahun 2021-2022, mulai 1 September 2021 hingga 31 Agustus 2022.

“Film yang kami amati berjumlah 121 judul, dengan 72 film bioskop dan 49 film OTT. Dari 121 judul film nasional tahun ini, kami telah membagi pengamatan menjadi empat periode waktu pengamatan,” ujarnya.

Dibandingkan dengan periode sebelumnya, jumlah serial web yang diamati pada periode FFB 2022 meningkat 55,71 persen. Dari semula berjumlah 70 judul, meningkat menjadi 109 judul.

Laura Basuki pun tampak hadir sebagai pemenang pemeran pembantu wanita terpuji film bioskop dalam film Before, Now & Then (Nana).

Sambil memegang piala penghargaan, Laura Basuki yang begitu cantik dengan penampilannya yang elegan dengan dress putih ini mengungkapkan rasa terima kasih.

Laura Basuki raih penghargaan dalam Festival Film Bandung ke-35 sebagai pemeran pembantu wanita terpuji film bioskop dalam film Before, Now & Then (Nana). (TRIBUNJABAR.ID/PUTRI PUSPITA)

“Senang banget dan Festival Film Bandung ini seru karena ada makna yang berbeda dan sangat membumi khas dengan Bandung. Nggak sabar tiap tahun ada lagi,” ujar Laura Basuki.

Selain itu juga ada Putri Marino yang mendapatkan dua piala penghargaan sekaligus yaitu pemeran utama wanita terpuji serial web layangan putus dan pemeran utama wanita terpuji film bioskop one night stand.

“Senang banget bisa di apreasiasi oleh Festival Film Bandung. Terimakasih buat semua cast layangan putus dan ini semua berkat kalian dan untuk layangan putus ‘it’s my dream,” ungkapnya sambil memegang piala. (*)

