Di Indramayu Tercatat Ada 16 Ribu Rumah Tidak Layak Huni, Baru 10 Persen yang Dapat Dana Perbaikan

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Indramayu mencatat ada 16 ribu rumah tidak layak huni di Kabupaten Indramayu.

Keterbatasan anggaran membuat perbaikan rumah tidak layak huni tersebut hanya bisa dilakukan secara bertahap.

Sekretaris DPKPP Kabupaten Indramayu, Edi Satoto, mengatakan, 16 ribu rumah tidak layak huni itu tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu.

"Jumlah itu sudah ada by name by address-nya dari desa dan kecamatan di Kabupaten Indramayu," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Kamis (10/11/2022).

Edi Satoto menyampaikan, dari jumlah puluhan ribu rumah tidak layak huni tersebut, penanganan untuk tahun ini baru bisa terealisasi sebanyak 1.695 unit saja alias sekitar 10 persen.

Perinciannya, perbaikan sebanyak 85 rumah anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu, 400 rumah dari APBD Provinsi Jawa Barat, dan sisanya bersumber dari APBN.

"Di luar itu, ada pula 33 unit rumah yang penanganannya bersumber dari CSR perusahaan-perusahaan di Indramayu," ujarnya.

Edi Satoto menjelaskan, untuk perbaikan tersebut dianggarkan sekitar Rp 20 juta per unit, yang terdiri dari material sebesar Rp 17,5 juta dan Rp 2,5 juta.

Pihaknya juga berharap ada rasa gotong royong dari warga setempat untuk ikut membantu, mengingat menanganan rumah tidak layak ini sifatnya stimulan.

Pemerintah daerah pun terus melakukan koordinasi baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Harapannya, rumah-rumah yang tidak layak huni secepatnya dapat diperbaiki.

Menurut Edi Satoto, dalam penanganan rumah tidak layak huni, pemerintah daerah juga tidak jarang mengalami kendala.

Mayoritas karena perihal status tanah rumah tersebut.

Tidak jarang, rumah tidak layak huni itu berdiri di atas tanah negara.

"Dari sisi kemanusiaan, kita ingin membantu. Tapi di sisi lain, kita juga harus mengikuti aturan," ujar dia. (*)