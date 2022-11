Chord dan Lirik Lagu Lamunan, Lagu Sunda Populer Yayan Jatnika, Dinyanyikan Komedian Sule

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Lamunan.

Lagu Lamunan adalah salah satu lagu pop Sunda populer milik Yayan Jatnika.

Menjadi lagu yang populer, tak jarang dinyanyikan ulang atau di-cover oleh sejumlah selebritis, salah satunya komedian Sule.

Berasal dari Tanah Sunda, Sule kerap kali menyanyikan lagu-lagu Sunda.

Chord lagu Lamunan - Yayan Jatnika

Am F Am

Daun dalapa nu oyag ka tebak angin

F

Siga gupayna kawas gupayna

E

Nu lawas ilang

F Am F Am

Kasawang deui nembongan deui

A#

Asih munggaran nu teu kahontal

Am

Dina lamunan

(*)

Am

Mun seug manehna

F Am

Kiwari aya gigireun

F

meureunan hate moal tagiwur

E

Dirungrung gandrung

F Am F Am

Atuh kamana? naha dimana?

A#

Ukur ngolebat dina lamunan

Am

Dina lamunan

Reff :

D

Unggal tempat tos dipapay

F Am

Manehna taya laratan

D

Unggal beja nu katampa

F Am

Dijugjug wale teu aya

F

Kembang-kembang katresna

Am

Nu kungsi nyambuang

F

Ukur tinggal waasna

E Am

Nyeungitan lamunan

Baca juga: Chord Lagu Sancang, Lagu Sunda Populer Yayan Jatnika, Dinyanyikan Sule: Los Ka Jojontor Sancang

Baca chord lagu lainnya di Tribunjabar.id.