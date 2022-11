Jadwal Lengkap Piala Liga Inggris, Big Match Manchester City vs Chelsea, Liverpool vs Derby County

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal lengkap Piala Liga Inggris Kamis, (10/11/2022) dini hari WIB.

Ada 8 pertandingan yang aka digelar pukul 02.45 dan 03.00 WIB.

Tim favorit seperti Arsenal, Manchester City, Liverpool, dan Newcastle bakal bermain dini hari nanti.

Pimpinan klasemen sementara Liga Inggris Arsenal akan melawan Brighton pada pukul 02.45 WIB.

Pada jam sama, tim kejuatan Liga Iggris musim ini bakal ditantang Palace pada pukul 02.45 WIB

Sesama Liga Primer Nottingham dan Tottenham bakal berada taktik pada pukul 02.45 WIB.

Kemudaian ada laga Southampton vs Sheffield, Wesh Ham vs Blackburn, dan Wolves vs Leeds United.

Liverpool akan ditantang Derby County pada pukul 03.00 WIB. Sedangkan Manchester City bakal bertemu Chelsea pada waktu yang sama.

Manchester City vs Chelsea bakal menutup rangkaian Piala Liga Inggris, Kamis (10/11/2022) dini hari WIB.

Pep Guardiola menyanjung Graham Potter menjelang laga Manchester City vs Chelsea di Etihad Stadium pada Kamis, (10/11/2022) pukul 03.00 WIB.

Meski hanya bertanding di kompetisi bertajuk Piala Liga Inggris, Manchester City vs Chelsea bakal menyajikan laga yang menarik.

Pasalnya, kedua kubu memiliki sederet pemain mentereng dan juru taktik andal yang kenyang pengalaman.

Pelatih The Citizens, Pep Guardiola terkesan dengan apa yang telah ditunjukkan juru racik Chelsea, Graham Potter selama kariernya di Liga Inggris.

"Saya bukan orang yang tepat untuk mengatakan itu karena itu bukan urusan saya." kata Guardiola dilansir Livescore.