Workshop Puluhan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumedang untuk Tingkatkan Indeks SPBE Nasional

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman menyebut puluhan perwakilan pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia kini bisa berbalapan soal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Hal itu dipastikan setelah para kepala bidang informastika dan operator di 62 (sebelumnya ditulis 75 sesuai data Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir) Dinas Komunikasi dan Informatika mengikuti workshop SPBE di Sumedang , Senin (7/11/2022).

"Tujuan workshop ini adalah untuk meningkatkan indeks SPBE secara nasional dalam 3 tahun mendatang,"

"Saat ini, rata-rata indeks SPBE daerah adalah 2,24, setelah workshop akan naik menjadi 3,5 di tahun 2025," kata Herman di Sumedang, Selasa (8/11/2022).

Dia mengatakan, Kabupaten Sumedang adalah model pemerintahan dengan SPBE terbaik dengan peringkat ke-5 nasional.

Pada Oktober 2022, Pemerintah Kabupaten Sumedang mendapatkan kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan sejak kunjungan itu, Sumedang mengembangkan Indonesia Digital Services Living Lab.

"Tempo hari setelah kunjungan Mendagri ke Sumedang, beliau memberikan tantangan terhadap praktik baik ini agar bisa direplikasi di kabupaten dan kota lain, dan ini adalah jawaban atas hal itu," kata Herman.

Dia mengatakan, ada tiga hal yang dipelajari dalam worksop SPBE ini. Yakni, learning from the past (belajar dari masa lalu), understanding the present (memahami keadaan saat ini), dan preparing for the future (menyiapkan langkah ke depan).

"Dengan tiga itu, akan ada benchmarking (membandingkan, balapan) antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga ada pemicu untuk meningkatkan indeks SPBE," kata Herman.

Herman mengatakan, workship di Jatinangor itu merupakan fase kedua dari perhelatan Indonesia Digital Services Living Lab.

Yang pertama telah diadakan pertemuan di Jakarta dengan menghadirkan sekretaris daerah dan kepala Diskominfo dari 62 kabupaten dan kota.

Kedua, agenda yang di Jatinangor itu. Dan ketiga adalah pertemuan bupati dan wali kota yang akan berlangsung 21 November di Bali.