Dimana Kandang Baru Arema FC Jelang Lanjutan Liga 1? Tak Boleh Pakai Lagi Stadion Kanjuruhan

Kompas TV (Achmad Ibrahim/Associated Press)

Grafiti bertuliskan No Justice No Peace atau Tidak Ada Perdamaian tanpa Keadilan serta A.C.A.B yang dituliskan di luar Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Selasa (4/10/2022). Tiga suporter Arema FC mengaku melihat pintu 13 Stadion Kanjuruhan sempat terbuka saat pertandingan Arema FC vs Persebaya masuk menit ke-85.