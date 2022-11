Chord Lagu 'Midua Cinta' Langlayangan, Lagu Sule dinyanyikan Azmy Z: Salira Ayeuna Ayana Dimana?

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Midua Cinta (Langlayangan).

Lagu Midua Cinta atau Langlayangan dinyanyikan oleh Sule.

Lagu ini menjadi viral di sejumlah media sosial sehingga banyak membuat penyanyi menyanyikan ulang, salah satunya Azmy Z.

Azmy Z adalah penyanyi cantik asal Bandung yang kerap kali menyanyikan sejumlah lagu Sunda populer.

Chord Lagu Langlayangan

Intro:

Am F Dm Bb E

E F

Itu langlayangan

Dm Am

nu pegat kapakan

F

di langit lénglang

Am

ngaboléang

F

Asih nu munggaran

G Am

naha teu kapakan

F

diri ngalayang

E Am

teu aya pamuntangan

G Dm

Naha asih na beut sirna

F Bb Am

deudeuhna lumpat kamana?

G Dm

Naha cinta na beut ilang

E

kapakan duka teuing kamana?

F G Am

Salira ayeuna ayana dimana?

F G Am

Akang leungiteun salira

F G Am

Salira ayeuna ayana dimana?

E F Am

Ku teu sangka salira midua cinta

Musik:

Am F Dm Bb E

E F

Itu langlayangan

Dm Am

nu pegat kapakan

F

di langit lénglang

Am

ngaboléang

F

Asih nu munggaran

G Am

naha teu kapakan

F

diri ngalayang

E Am

teu aya pamuntangan

G Dm

Naha asih na beut sirna

F Bb Am

deudeuhna lumpat kamana?

G Dm

Naha cinta na beut ilang

E

kapakan duka teuing kamana?

F G Am

Salira ayeuna ayana dimana?

F G Am

Akang leungiteun salira

F G Am

Salira ayeuna ayana dimana?

E F Am

Ku teu sangka salira midua cinta

---[ORIGINAL CHORD]---