Chord Lagu Garut Intan Lagu Sunda yang Viral, Dinyanyikan oleh Darso, Lengkap dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Berikut chord dan lirik lagu Garut Intan.

Lagu Garut Intan dinyanyikan oleh penyanyi hits Sunda Darso.

Sejumlah lagunya selalu menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Garut Intan

Intro: Em C B Am

**

Em

Haritateh wanci pasosore

Am F Em

Na mangsa poe nuhalodo panjang

Am Em

Ngalanglangan wetan kidul kota Bandung

D

Bras ka kadu ngora Leles oge kaliwatan

D C Em

Jol anjo ka kota Garut

Musik: C Em F Am

Am C

Cikurai nangtawing haruman ngadago

Am F Em

Luntur nambahan kapaur kuring harita

Am Em

Pedah panggih jeung manehna anu geulis

D

Di Cipanas pisan pada-pada ngeumkeun rasa

C B

Maling toel oncon panon

C Em

kuring teh kataji pisan

Reff:

Em D

Anjeun lir inteung gumilang

Bm Em

Luyu jeung lanian kota na

Em C D Em

Garut kota intan pangirutan

Em D

Manis lir siga dodolna

D Em C

Kareut ninggal imutna sok sanajan teubih

C B Em

