New Honda Vario 125 Sapa Warga Cirebon dengan Beragam Aktivitas dan Program Menarik

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON – PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat menggelar Regional Public Launching New Honda Vario 125 di Cirebon Super Block (CSB) Mall mulai tanggal 31 Oktober – 6 November 2022.

Selama 7 hari, DAM menawarkan program sales menarik bagi para pengunjung yang akan membeli New Honda Vario 125 dengan potongan hemat hingga Rp 5.325.000 khusus untuk tenor 35x. Untuk melengkapi gaya berkendara bersama motor Honda, berbagai Honda Genuine Accessories (HGA) & Apparel juga ditawarkan dengan diskon sebesar 10 persen, helmet 5%, serta diskon sebesar 10% untuk pembelian Honda Genuine Part (HGP), Tire & Tube, dan diskon 5% untuk pembelian AHM Oil dan Gear Matic Oil.

Salah satu pengunjung Cirebon Super Block sedang mencoba performa dari New Honda Vario 125 (istimewa)

Puncak acara Regional Public Launching New Honda Vario 125 berlangsung pada hari Sabtu (5/11), beragam aktivitas menarik disuguhkan untuk seluruh konsumen setia Honda yang hadir mulai dari mengajak generasi muda untuk menyalurkan bakatnya melalui Dance Competition, Honda DBL West Java Parade dari SMA Negeri 1 Cirebon, SMA Negeri 2 Cirebon, SMA BPK Penabur Cirebon, hingga dapat memanfaatkan fasilitas Service Ekonomis dan berkesempatan mendapatkan AHM Oil gratis untuk para pengguna sepeda motor Honda.

Acara ini juga dimeriahkan oleh kehadiran dari perwakilan bikers-bikers yang tergabung di dalam komunitas dibawah binaan Ikatan Motor Honda Cirebon (IMHC). Selain menjadi ajang silaturahmi, gathering komunitas dan talkshow bersama ketua IMHC, para bikers juga diajak untuk rolling city bersama New Honda Vario 125 mengitari kota Cirebon dan finish di CSB Mall.

Para pengunjung juga dapat merasakan berkendara dengan New Honda Vario 125 yang memberikan pengalaman berkendara terbaru yang membuat harimu istimewa. Acara ini diakhiri dengan penampilan musik dari salah satu band dengan genre Pop Rock yaitu Second Civil yang akan mengisi panggung hiburan pada rangkaian Launching New Honda Vario 125.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan, Acara ini menjadi bagian dari rangkaian memperkenalkan skutik popular New Honda Vario 125 yang hadir dengan penyegaran sentuhan desain sporty teranyar dan beragam fitur canggih yang mampu memberikan kebanggaan sebagai partner berkendara harian konsumen di Indonesia khususnya di Jawa Barat.

Salah satu rangkaian aktivitas yaitu Dance Competition di acara peluncuran New Honda Vario 125 (istimewa)

“Peluncuran New Honda Vario 125 di Cirebon menjadi salah satu upaya kami untuk terus melengkapi gaya hidup masyarakat dengan sepeda motor sebagai pilihan moda transportasi dalam beraktivitas sehari-hari. Para pengunjung juga dapat menikmati beragam aktivitas seru dan program menarik di sepanjang acara peluncuran New Honda Vario 125,” ujar Handi

New Honda Vario 125 dilengkapi dengan fitur keselamatan dan keamanan yang canggih seperti Honda Smart Key System untuk tipe ISS. Model ini juga telah didukung dengan USB charger type A dengan daya maksimum 5V, 2,1A untuk melakukan pengisian daya sehingga semakin melengkapi kebutuhan pengendara.

New Honda Vario 125 didukung lampu LED pada semua sistem tata cahaya dan tampilan desain back mirror terbaru yang sesuai dengan kesan kecanggihannya. Model terbaru ini juga dilengkapi full digital panel meter dengan informasi yang lengkap antara lain indikator kecepatan, jarak tempuh, bahan bakar, jam digital, indikator tegangan baterai, indikator penggantian oli, trip meter, serta indikator ISS dan indikator Smart Key pada tipe ISS. Kapasitas bagasi sebesar 18 liter cocok dengan bodi motornya yang pas untuk pengendara. Ukuran ban yang lebih lebar, depan 90/80 dan belakang 100/80 dengan velg baru berdesain sporti yang semakin nyaman dan lincah untuk dikendarai sehari-hari. Sistem pengereman lebih nyaman dengan Wavy Disc Brake kini semakin optimal dengan kehadiran teknologi Combi Brake System (CBS).

New Honda Vario 125 tampil lebih berkelas dan sporti dengan penggunaan stripe terbaru yang dengan sentuhan warna roda titanium dan warna matte pada bodi sesuai dengan trend motor premium masa kini untuk varian CBS-ISS SP yaitu Advance Matte White dan Advance Matte Blue. Tampilan stripe baru juga dihadirkan untuk tipe CBS-ISS Advance Matte Black dengan penyematan 3D emblem untuk tulisan Vario yang menjadikannya tampil lebih sporti. Untuk tipe CBS hadir dalam dua varian warna yaitu Sporty Black dan Sporty Red.

New Honda Vario 125 Tipe CBS dipasarkan Rp 22.750.000 (On The Road Cirebon), tipe CBS-ISS dipasarkan seharga Rp 24.325.000 (On The Road Cirebon), sedangkan tipe CBS-ISS SP dipasarkan seharga Rp 24.575.000 (On The Road Cirebon).