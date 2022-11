Liga 1 Tak Pasti, Asisten Pelatih Persib Bandung Manuel Cascallana Ucapkan Hatur Nuhun pada Bobotoh

TRIBUNJABAR.ID - Asisten pelatih Persib Bandung, Manuel Cascallana mengucapkan "hatur nuhun" kepada para bobotoh di tengah ketidakpastian lanjutan Liga 1.

Sebagaimana diketahui saat ini pertandingan Liga 1 2022/2023 masih belum dapat dipastikan kapan akan dilanjutkan.

Pemberhentian sementara Liga 1 merupakan imbas dari tragedi Kanjuruhan yang permasalahannya kini masih dalam proses pengusutan.

Semua klub yang menjadi berkompetisi di Liga 1 pun terkena imbasnya, termasuk Persib Bandung.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Manuel Cascallana tiba-tiba mengucapkan "hatur nuhun" kepada para bobotoh.

Hal itu diungkapkan melalui unggahan Instagram pribadi miliknya pada Minggu (6/8/2022).

Asisten pelatih berkebangsaan Spanyol itu menguggah foto ketika dirinya yang mengangkat tangan ke udara.

Baca juga: Jika Liga 1 November 2022-2023, Jadwal Persib Bandung Bakal Padat, Ini Penyebabnya

Namun ucapan "hatur nuhun" Manuel Cascallana bukanlah tanda kepergiannya.

Melainkan mengucapkan terima kasih kepada para bobotoh karena selalu ada untuk Persib Bandung meskipun di situasi sulit seperti sekarang.

"Bobotoh, thanks for always being there. Soon we will enjoy football together. (Bobotoh, terima kasih karena selalu ada. Sebentar lagi kita akan menikmati sepak bola bersama)," tulis Manuel Cascallana dikutip dari Instagram @cascallana.coach pada Senin (7/11/2022).

Selain itu, Manuel cascallana juga menuliskan "hatur nuhun" secara gamblang melalui unggahan Instagram story miliknya.

Hal itu tentu membuat para bobotoh kaget sekaligus panik dengan ucapan sang pelatih.

Pasalnya, kata-kata "hatur nuhun" di Persib Bandung sangatlah sakral.

Ungkapan tersebut hanya diucapkan kepada para pemain atau staff lain yang meninggalkan Persib Bandung.