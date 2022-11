Chord dan Lirik Lagu Runtah Versi Bebiraira yang Viral di TikTok: Panon Coklat Kopi Susu

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Runtah versi Bebiraira.

Lagu Runtah dinyanyikan oleh Doel Sumbang. Namun, tidak jarang sejumlah lagunya dinyanyikan oleh penyanyi lain, salah satunya Bebiraira.

Ia kerap kali menyanyikan sejumlah lagu Sunda yang populer.

Chord Lagu Runtah

Intro] : Am, E, E, Am

Am, E, E, Am

Am

Panonna alus, irung alus, biwir alus

Am

Ditempo ti hareup ti gigir mani mulus

Am Dm Am

Ngan hanjakal pisan.. kalakuan siga sétan

Dm E Am

Gunta-ganti jalu teu sirikna unggal minggu

Am

Naha kunaun nu geulis loba nu bangor?

Am

Naha kunaon nu bangor loba nu geulis?

Am Dm Am

Sigana mah ngarasa.. asa aing hadé rupa, Jang Oman

Dm E Am

Bisa payu ka sasaha tungtungna jadi cilaka..

Reff :

E

Kulit kelir konéng cangkang cau

Am

Huntuna bodas tipung tarigu

E

Biwir beureum-beureum jawér hayam

Am

Panon coklat kopi susu

E

Ngan naha atuh beut dimumurah?

Am

Géblég hirup daék jadi runtah

E

Ulah bangga bisa gunta-ganti jalu

Am

Komo jeung poho dibaju

[Musik] : Am, E, E, Am

Am, E, E, Am

Am

