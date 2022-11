Bobotoh Terkejut, Asisten Pelatih Persib Bandung Posting Ucapan Hatur Nuhun di Instagram

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana.

TRIBUNJABAR.ID - Unggahan asisten pelatih Persib Bandung, Manuel Perez Cascallana beberapa jam lalu, dalam instastory akun Instagram pribadinya, menimbulkan 'kericuhan'.

Para bobotoh Persib Bandung dalam kolom komentarnya menanggapi postingan pelatih yang identik dengan rambut kuncir tersebut.

Asisten pelatih Persib Bandung kelahiran Madrid, 5 April 1989 tersebut, mengunggah sebuah foto dirinya yang berjaket merah muda, dan seolah melambaikan tangan.

Namun yang membuat heboh adalah, adanya tulisan Hatur Nuhun dalam foto tersebut.

Tulisan "hatur nuhun" menjadi kalimat yang cukup sakral di Persib, yang menandakan perpisahan.

Unggahan itu pun langsung dibanjiri ratusan komentar para bobotoh yang mengaku terkejut dengan apa yang diunggah dalam akun Instagram pelatih yang akrab disapa Coach Manu tersebut.

"Kirain mau out coach, kaget aing," tulis @ridmaulana11.

"Kaget gua kirain pamit," tulis @hirzi_hmps.

Selain terkejut, beberapa Bobotoh pun mengingatkan Coach Manu, untuk tidak menggunakan kalimat tersebut lagi, karena khawatir ada mis pemahaman.

"In Persib, hatur nuhun means 'good bye' not thank you," tulis @bi4h93.

"Hatur Nuhun di Persib teh sakral coach, ungkapan buat pemain atau coach yg meninggalkan Persib," tulis @fergie_rez.

Dengan banyaknya bobotoh yang terkejut, coach Manu pun menuliskan keterangan foto dari unggahan tersebut, dimana maksud dari unggahan tersebut, adalah ungkapan terima kasihnya karena bobotoh selalu hadir mendukung Persib, meskipun kelanjutan kompetisi masih belum menemui titik terang.

"Bobotoh, terima kasih karena selalu ada. Sebentar lagi, kita akan menikmati sepak bola bersama," tulisnya dalam akun @cascallana.coach, Minggu (6/11/2022).

Meski belum diketahui apa makna dari unggahan tersebut, tidak sedikit pihak yang mempersepsikan bahwa kompetisi Liga 1 musim 2022/2023 akan segera bergulir kembali, paska dihentikan karena tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. (cipta permana)