Sering Diserobot Pengendara Bermotor, Pemkot Bandung Diminta Amankan Jalur Sepeda untuk Bike to Work

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Kota Bandung Agus Andi Setyawan minta Pemkot Bandung memberikan fasilitas untuk bersepeda agar aman dan nyaman.

“Saat ini jalur sepeda sudah ada tapi belum aman, masih diserobot kendaraan bermotor. Jika harus bersepeda ke kantor atau sekolah, jalur harus aman," ujar Andi di acara Hello Bike Festival 2022 di Gedebage, Sabtu (5/11).

Menurut Agus 'Bike to Work dan bike to School' diperlukan guna mengurangi kemacetan. Hal ini tentunya DRPD sangat mendukung bersepeda ke sekolah yang digagas Komunitas Bike To Work.

Ia menambahkan, antar jemput siswa oleh orang tuanya ke sekolah menjadi penyumbang volume kendaraan di jalan.

Karena itu, jika siswa naik sepeda selain mengurangi kemacetan juga mengurangi polusi udara.

Ketua Komunitas Bike to Work, Wildan Fachdiansyah mengatakan, gerakan Bike to School menyasar siswa SMP, rencananya diterapkan awal tahun 2023.

"Cikal bakal membentuk sebuah budaya harus diterapkan sejak dini dengan bisa terbawa sampai dewasa, jika dari SMP bersepeda diharapkan sampai SMA," ujarnya.

Hello Bike Festival digelar 4,5 dan 6 November di Kompleks Perumahan Summarecon.

Selain edukasi bersepeda juga ada berbagai sajian kuliner.

Bagi penggemar sepeda bisa bersepeda berkeliling kompleks tanpa dipungut biaya. (*)

