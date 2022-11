Luis Milla Gencar Atur Strategi untuk Pemain Persib Bandung, Bobotoh:Tanda-tanda Liga 1 Akan Dimulai

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih Persib Bandung, Luis Milla gencar melatih dan mengatur strategi untuk Pangeran Biru, begini kata bobotoh.

Persib Bandung telah kembali menggelar latihan bersama.

Terbaru, pelatih Persib Bandung, Luis Milla telah bergabung secara langsung dengan anak asuhnya.

Seperti diketahui, tiga pertemuan sebelumnya, Luis Milla dan dua asistennya, Manuel Perez Cascallana dan Carlos Grande Rodriguez berada di Spanyol untuk mengurus sejumlah keperluan.

Namun, ketiganya kini telah kembali melatih pemain Persib Bandung.

Sekembalinya dari Spanyol, Luis Milla tampaknya semakin bersemangat untuk melatih.

Ia tampaknya sudah merindukan juga pada pertandingan.

Hal itu ia tunjukkan melalui unggahan terbarunya.

Ia mengunggah momen dirinya saat tengah melatih.

Meski dibawah guyuran hujan, Luis Milla terlihat tetap memberikan arahan pada anak asuhnya tersebut.

"We’re back in Indonesia. Waiting to compete again. (Kami kembali ke Indonesia Menunggu untuk bertanding lagi)," kata Luis Milla dikutip dari unggahan Instagramnya, Sabtu (5/11/2022).

Unggahan Luis Milla pun memancing berbagai reaksi dari bobotoh.

Bobotoh menyebut hal ini adalah tanda-tanda Liga 1 akan dimulai.

Di samping itu, bobotoh juga memberikan semangat dan pujian pada pelatih Persib itu.