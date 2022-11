Harga Komoditas Sayuran di Subang Naik Signifikan Imbas Cuaca Buruk, Dikeluhkan Pedagang 

Laporan Kontributor Tribun Jabar.id, Ahya Nurdin

TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Harga sayuran di Kabupaten Subang naik dalam seminggu terakhir. Hal tersebut akibat dampak cuaca buruk yang melanda Kabupaten Subang.

Berdasarkan pantauan di Pasar Tradisional Pamanukan, harga sayuran terus naik.

Namun, kenaikan harga tersebut bukan cuma dikeluhkan pembeli, tapi juga oleh pedagang.

Seorang pedagang sayuran di Pasar Tradisional Pamanukan, Zahra Nabila, mengaku kebingungan menjual dagangannya.

"Semenjak memasuki musim hujan ini, sejumlah harga sayuran mengalami kenaikan yang cukup signifikan," ujar Nabila, Sabtu (5/11/2022).

Menurut Nabila, kenaikan harga sayuran berdampak pada menurunnya masyarakat berbelanja sayuran.

"Walaupun tingkat pembelian masih stabil, namun saya sebagai pedagang kasihan ke langganan yang jualan makanan. Akibat kenaikan harga ini, jumlah pembeli sayuran juga berkurang," katanya.

Nabila mengatakan ada beberapa rempah dan sayuran yang harganya naik dampak dari cuaca buruk yang mengakibatkan gagal panen.

"Bawang merah sebelumnya per kilo Rp 20 ribu sekarang menjadi Rp 35 ribu, daun bawang di harga dari Rp 10 ribu jadi Rp 20 ribu per kilo. Cabai merah Rp 20 ribu sekarang Rp 30 ribu per kilo. Cabai rawit Rp 20 ribu sekarang Rp 30 ribuan per kilo, tomat Rp 8 ribu sekarang Rp 14 ribu," ucapnya.

Dia menegaskan tak ingin harga-harga itu naik karena berujung sepinya pembeli.

"Modal mesti nambah. Kalau beli mahal risiko kebuang juga ada karena bahan baku yang busuk akibat tak ada yang membeli. Sementara pembeli penginnya murah tapi harga sayuran terus naik akibat gagal panen di tengah cuaca buruk seperti sekarang," ungkapnya.

Nabila berharap pemerintah dapat kembali menstabilkan harga bahan pokok terutama sayuran yang mengalami kenaikan cukup signifikan, rata-rata 30 hingga 50 persen.

"Harapannya kalau bisa harga bahan pokok khususnya sayura kembali normal seperti biasa, agar daya beli masyarakat kembali meningkat," ujarnya. (*)