Secret Number Disambut Meriah di Bandara Soekarno Hatta, Tampil di Hari Kedua Joyland Festival 2022

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Girl grup asal Korea Selatan, Secret Number telah tiba di Jakarta pada Kamis (3/11/2022) malam.

Setibanya di Bandara Soekarno Hatta, fans Secret Number alias Lockey langsung mengerubungi grup besutan Vine Entertainment tersebut.

Dari video yang beredar di sosial media, fans histeris berteriak memanggil satu persatu para anggota Secret Number.

Anggota Secret Number juga tampak ramah dan menyapa satu per satu penggemar sebelum masuk ke mobil.

"Welcome welcome, welcome back Indonesia," teriak satu di antara fans kepada Secret Number

Dita Karang, Jinny, Lea, Park Minji, Zuu dan Soodam lantas melambaikan tangannya kepada para penggemar seraya tersenyum mengisyaratkan ucapan terima kasih karena sudah menunggu kedatangan mereka di Bandara.

gaya Dita Karang dan member Secret Number disorot di foto teaser comeback terbaru (Instagram @secretnumber.official)

Seperti diketahui, kedatangan Secret Number di Jakarta karena mereka akan menjadi satu di antara penampil dalam acara konser Joyland Festival 2022.

Secret Number akan tampil di hari kedua Joyland Festival yang digelar di GBK Softball Stadium pada Sabtu (5/11/2022).

Grup yang debut pada 2020 ini akan tampil bersama para musisi lokal dan internasional di hari kedua Joyland Festival.

Ada JKT48, Mild High Club, Thundercat, Kunto Aji, Grrrl Gang, Tulus, Sivia, dan masih banyak lagi.

Dijadwalkan, Secret Number akan tampil pukul 18.35 sampai 19.20 WIB, setelah itu dilanjut penampilan JKT48.(Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio)