Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta Mungkin Digelar Bulan Ini, Bobotoh Tak Sabar Nyetadion

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Laga tunda pekan ke-11 Liga 1 musim 2022/2023, antara Persib Bandung vs Persija Jakarta dimungkinkan akan berlangsung bulan ini.

Kemungkinan tersebut diungkapkan Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan.

Ia mengatakan, tiga laga tunda pekan 11 Liga 1 akan lebih dulu dilangsungkan pada pertengahan bulan ini sebagai uji coba terhadap tiga opsi skenario yang mereka siapkan jika kompetisi kembali bergulir, yakni format pertandingan bubble to bubble, tanpa penonton, dan perubahan format kompetisi. Tiga laga tunda itu adalah Barito Putera vs PSM Makassar, PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, dan Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Jika tiga pertandingan sukses digelar, kata Iriawan, maka Liga 1 akan kembali berjalan setidaknya pada 25 November 2022.

Kapten tim Persib Bandung, Achmad Jufriyanto, mengatakan rencana digulirkannya kembali kompetisi pada pekan terakhir bulan ini juga sempat diumumkan PSSI, beberapa waktu yang lalu.

"Saat ini, kami masih berpatokan jadwal yang PSSI (tim transformasi) tentukan. Waktu itu kalau tidak salah 25 atau 26 (November), kami masih berpatokan sama itu,” kata Jupe.

Bek Persib Bandung Achmad Jufriyanto ungkap target pertandingan mendatang menghadapi Persija Jakarta. (persib.co.id)

Jupe berharap semuanya segera bisa berjalan kembali seperti yang seharusnya.

“Saya berharap yang terbaik buat Indonesia, buat PSSI, buat liga, buat kasus yang lagi berjalan, semoga ada titik terang, dan semua bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan,” ujarnya dilansir dari laman resmi Persib.co.id, kemarin.

Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono, mengatakan tak ingin menduga-duga kapan kompetisi Liga 1 akan kembali dilanjutkan. Ia mengaku lebih memilih untuk menunggu pengumuman resmi dari operator kompetisi.

"Saya tidak ingin berspekulasi sebelum ada berita resmi dari LIB untuk jadwal (bergulirnya kompetisi)," katanya.

Hal senada juga diungkapkan bobotoh asal Kiaracondong, Kota Bandung, Lisnawati. Namun, ia mengaku akan sangat senang jika kompetisi bener-benar segera bergulir.

"Sudah lama enggak nyetadion. Pastinya bukan cuma saya, tapi juga bobotoh djuga merasa hal yang sama," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, kemarin.

Lisna berharap kompetisi yang akan bergulir nanti, harus lebih baik dari sebelumnya.

"Tragedi Kanjuruhan harus menjadi evaluasi bagi semua pihak, dan menghasilkan kompetisi yang lebih baik," ujarnya.

Dihubungi, kemarin, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, pihaknya masih menunggu rapat koordinasi (rakor) sebelum mengeluarkan izin menggelar pertandingan Liga 1 .

"Pihak Polri, khususnya Polda Jabar belum ada agenda, karena menyesuaikan jika saja ada rakor," ujar Ibrahim Tompo, saat dihubungi, Kamis (3/11).

Laga Persib Bandung melawan Persija seharusnya digelar pada Minggu (2/10), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Kota Bandung. Namun, tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, kemudian terjadi, dan Liga 1 dihentikan sementara.(cipta permana/nazmi abdurahman)