Chord dan Lirik Lagu Purunyus Versi Azmy Z, Lagu Sunda Populer Fanny Sabila:Abdi Gaduh Kabogoh Anyar

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Purunyus versi Azmy Z.

Lagu Purunyus dinyanyikan oleh Fanny Sabila.

Namun, tak jarang sejumlah lagunya dinyanyikan oleh para penyanyi Sunda lainnya, seperti Azmy Z.

Azmy Z adalah penyanyi cantik nan muda asal Bandung.

Ia kerap kali menyanyikan lagu Sunda populer.

Chord Lagu Purunyus

Am

Abdi gaduh kabogoh anyar

Dm

Moal eleh kunu tipayun

Am

Nu tipayun jangkung ageung

F

Nu ayeuna jangkung ageung

E Am

Sami ageung na

Am

Teu sangka geuning saruana

Dm

Dasar sabelas dua belas

Am

Ngaku na masih bujangan

F

Padahal atos rimbitan

E Am

Anak na dua

Reff :

Dm Am

Dua kali menangkeun lalaki buaya

E

Gara-gara gampang kapelet

F Am

Ku lalaki...dasar buaya

Dm Am

Dua kali menangkeun lalaki purunyus

E

Gara-gara kuring karayu

F Am

Ku lalaki...dasar purunyus

Am

Abdi gaduh kabogoh anyar

Dm

Moal eleh kunu tipayun

Am

Nu tipayun jangkung ageung

F

Nu ayeuna jangkung ageung

E Am

Sami ageung na

Am

Teu sangka geuning saruana

Dm

Dasar sabelas dua belas

Am

Ngaku na masih bujangan

F

Padahal atos rimbitan

E Am

Anak na dua

