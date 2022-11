PT Sharp Electronics Indonesia Kembali Menoreh Prestasi, Raih Dua Penghargaan Bergengsi

PT Sharp Electronics Indonesia raih penghargaan Indonesia Brand Guardianship & Communication Championship 2022 dalam kategori The Best Integrated Marketing Communication Team untuk program Let’s Be a Hero dan Digital Marketing Awards dikategori elektronik rumah tangga & Home Appliance Electronic.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Sharp Electronics Indonesia adalah produsen barang - barang elektronik rumah tangga terkemuka dunia memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun menghadirkan inovasi dan teknologi berhasil meraih penghargaan Indonesia Brand

Guardianship & Communication Championship 2022 dalam kategori The Best Integrated Marketing Communication Team untuk program Let’s Be a Hero dan Digital Marketing Awards dikategori elektronik rumah tangga & Home Appliance Electronic.

Pandu Setio, Senior PR & Brand Communication Manager mengatakan pihaknya sangat senang meraih dua penghargaan di bidang Marketing di waktu yang berdekatan, program Let’s Be Hero adalah kampanye yang dilakukan oleh Sharp Indonesia dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi penyebaran covid 19 di Indonesia.

"Sharp Indonesia mulai mengkampanye ini tanggal 10 November 2021, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia menggunakan masker, melakukan vaksinasi lengkap dan tetap produktif di rumah dengan menggunakan produk elektronik dari Sharp," Kata Pandu.

Menurutnya, di era marketing 5.0 dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, untuk itu pihaknya senantiasa memberikan customer experiences dengan format digital dalam website resmi Sharp Indonesia ( https://id.sharp ) untuk memberikan pengalaman lebih dan kemudahan bagi pelanggan - pelanggan Sharp.

Indonesia Brand Guardianship & Communication Champions 2022 merupakan penghargaan untuk karya – karya komunikasi merek terbaik dan para wakil merek yang telah sukses melindungi, memastikan dan menjaga agar merek tetap eksis dan bernilai tinggi sedangkan Digital Marketing Awards adalah penghargaan yang diberikan kepada merek / perusahaan yang berhasil meraih performa yang baik dalam dunia digital.

Dewan juri dari dua penghargaan ini merupakan orang yang ahli dalam bidang nya seperti Djito Kasilo, Dosen praktisi komunikasi marketing, penulis lagu dan iklan, Jeany Hardono, Dosen Ilmu Periklanan Universitas Indonesia, Yazied Syafaat, Creative Director Srengenge Marketing Communication, Yuswohady Managing Director Inventure Indonesia dan penulis buku buku best seller marketing, Dr. A Edhy Aruman, Dosen LSPR Institute for Business & Communication dan senior editor majalah mix marcomm dan Dr. Bambang Sukma Wijaya, Brand Strategist & Culturalist, dosen universitas Bakrie, Doktor dari UGM yang menjadi dewan juri dari penghargaan Indonesia Brand Communication Guardianship & Communication Champions 2022 kemudian dewan juri penghargaan Digital Marketing Awards dari lembaga survei independen Survey One.

Para dewan juri melakukan penilaian Brand Guardianship Entries berdasarkan core brand value (brand persona, brand mission / vision, brand purpose), leadership dan kerjasama tim sedangkan kriteria penilaian Brand Communication Entries berdasarkan creative

commercial advertising, digital campaign, digital chanel performance dan integrated marketing communication,

Kemudian penilaian pada Digital Marketing Awards berdasarkan enam aspek penting seperti

- Community: adanya ruang untuk berkomunikasi dan berbagi informasi sehingga ada keterlibatan pelanggan perusahaan

- Content: tersedia nya customer journey lengkap ada di website untuk menarik calon pelanggan dari hanya sekedar visitor menjadi pelanggan

- Context: memiliki desain yang menarik calon pelanggan dan informasi terbaru

- Connection: mudah diakses dan digunakan di smartphone sebagai device yang paling banyak digunakan calon pelanggan,

- Commerce: memiliki fitur untuk sales atau transaksi sehingga perusahaan memiliki database pelanggan yang baik

- Convenience: Kemudahan untuk mencari informasi produk melalui search engine dan media sosial

“Dengan dua penghargaan yang kami raih saat ini, menjadikan tim kami semakin kuat dan solid untuk dapat mempertahankan brand Sharp Indonesia sebagai brand barang elektronik yang menjadi pilihan utama dan dihati masyarakat Indonesia khususnya," kata Pandu.