Laga Persib Bandung vs Persija Tanpa Penonton? Ketum PSSI Sebut Tiga Opsi Jika Liga 1 Dilanjutkan

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menyebut tiga opsi skenario yang dapat dilakukan jika Liga 1 2022/2023 kembali bergulir, pasca-dihentikan sementara sebagai dampak tragedi Kanjuruhan beberapa waktu lalu.

Ketiga opsi tersebut, kata Iriawan, akan diujicobakan dalam pertandingan tunda yang mempertemukan enam tim di Liga 1.

Laga itu adalah Barito Putera vs PSM Makassar, PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, dan Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Jika tiga laga itu berjalan lancar, pertandingan pekan ke-12 Liga 1 2022/2023 rencananya digelar pada 25 November 2022.

Baca juga: Tentang Draf Liga 1 2022/2023, Termasuk Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Ini Kata PT LIB

Kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia itu dijadwalkan akan selesai pada 18 April 2023 atau sebelum Piala Dunia U-20 2023 dimulai.

"Kami belum pastikan (kapan pastinya Liga 1 kembali bergulir) karena kami masih membuat skenario-skenario dahulu," ujarnya, dilansir BolaSport.com, Kamis (3/11/2022).

"Yang jelas, PT Liga Indonesia Baru (LIB) sudah membuat itu (format pertandingan)."

Opsi pertama, kata dia, Liga 1 dilanjutkan dengan sistem bubble to bubble atau tersentralisasi di suatu tempat.

Sistem itu pernah dilakukan PT LIB saat kompetisi berlangsung di tengah situasi pandemi Covid-19 tahun lalu.

Opsi kedua, kata pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut, Liga 1 2022/2023 bisa digelar tanpa penonton.

Pertandingan tanpa penonton juga terjadi saat pandemi Covid-19.

Selain itu, fenomena ini sempat dilakukan ketika timnas U-17 Indonesia berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, awal Oktober 2022.

Saat itu semua pertandingan digelar tanpa penonton untuk menghormati Tragedi Kanjuruhan.