Jadwal Laga Tunda Persib Bandung vs Persija Jakarta Bakal Digelar Bulan Ini, Ada Opsi Tanpa Penonton

TRIBUNJABAR.ID - Ketua umum PSSI, Mochamad Iriawan menyinggung pertandingan laga tunda termasuk Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta harusnya berlangsung pada Minggu (2/10/2022).

Namun, pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta di Gelora Bandung Lautan Api ditunda.

Pertandingan itu ditunda menyusul kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Minggu (1/10/2022).

Ketum PSSI, Mochamad Iriawan, menyebut setidaknya ada tiga opsi skenario untuk melanjutkan kompetisi Liga 1 2022/2023.

Meski belum menegaskan kapan Liga 1 akan dimulai, tapi tanda-tanda akan dimulainya kembali sudah terlihat.

Ada tiga laga tunda yang kemungkinan akan digelar November 2022, yakni pertandingan Barito Putera vs PSM Makassar, PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, dan Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Tiga pertandingan tunda tersebut adalah laga pembuka sekaligus melihat apakah sudah aman atau belum.

Jika tiga pertandingan sukses digelar, maka Liga 1 akan kembali berjalan setidaknya pada 25 November 2022.

"Kami belum pastikan karena kami masih membuat skenario-skenario dahulu," ujar Mochamad Iriawan dilansir BolaSport.com dari CNN Indonesia.

"Yang jelas PT Liga Indonesia Baru (LIB) sudah membuat itu."

Lantas apakah Liga 1 tetap berlanjut seperti sebelum tragedi Kanjuruhan?

Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menjelaskan ada tiga opsi yang bisa digunakan untuk kelanjutan Liga 1.

Salah satu opsinya adalah dengan menggunakan sistem bubble to bubble.