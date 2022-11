DigiCash Kickfest XIV Bandung Hadirkan 92 Booth Clothing, Dimeriahkan Konser Raisa Hingga Burgerkill

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Dua tahun harus digelar secara online karena Pandemi Covid-19 , kini gelaran Kickfest kembali hadir secara offline.

KICK (Kreative Independent Clothing Kommunity) bersama Dyandra Promosindo dan Bank Jabar Banten (BJB) kembali menyelenggarakan DigiCash Kickfest XIV Bandung pada 4-6 November 2022 di Lapangan PPI Pussenif.

Tema yang diangkat sebagai kembalinya DigiCash Kickfest XIV Bandung adalah 'Comeback Louder'.

Ketua KICK, Ade Andriansyah, mengatakan Kick merupakan forum atau komunitas yang identik dengan ruang temu untuk berdiskusi.

"Kini Kickfest kembali hadir secara langsung, menyapa kembali warga Bandung, diharapkan acara ini berjalan sukses. Utamanya sukses dalam mengembangkan inovasi dan ide-ide kreatif baru yang sejalan dengan kebutuhan bisnisnya,” ujar Ade saat jumpa pers di Hotel Moxy, Jalan Dago No 69, Kamis (3/11/2022).

Ia mengatakan, Bandung diketahui sebagai kiblat mode dan kreativitas lokal, banyak brand lokal ternama yang lahir dan berinovasi dari kota ini.

Dalam kesempatan yang sama, DigiCash Kickfest XIV Bandung, turut menampilkan puluhan brand clothing lokal dari berbagai daerah di Indonesia.

"Kickfest tahun ini kami menghadirkan 92 booth clothing dengan 84 brand berbeda mulai dari Bandung, Jakarta, Cimahi, Lampung, dan Malang," ujarnya.

Selain itu juga cukup banyak brand lokal baru yang bergabung dalam event clothing bergengsi ini.

Brand lokal yang dimaksud adalah Blankwear, Cosmic, Evil, Army, Flashy, Human Greatness, Popculine, SCH, Screamous dan masih banyak lagi.

Agenda yang ditunggu saat penyelenggaraan Kikcfest yaitu penampilan spesial dari deretan musisi lokal.

"Akan ada Bleu House, Burgerkill, Club Dangdut Racun, Feel Koplo, For Revenge, Hydro Koplo, JKT 48, Perunggu, Raisa, Rumah Sakit, The Couch Club, The Panturas, dan White Chorus," ujarnya.

General Manager Dyandra Promosindo, Tofani Lazuardi mengatakan, DigiCash Kickfest XIV Bandung menawarkan beragam promo menarik.

"Ada diskon hingga 70 persen untuk item tertentu bagi pengunjung yang datang pukul 11.00 – 14.00 WIB selama tiga hari berturut- turut. Happy Hour, sebuah area belanja dimana para pengunjung bisa mendapatkan item fashion dengan 1 harga, sebesar Rp 50.000. Adapun di area Happy Hour ini pembayarannya wajib menggunakan Digicash," ujarnya.

DigiCash Kickfest XIV Bandung juga mengundang komunitas kreatif.

DigiCash Kickfest XIV Bandung dibuka untuk umum pukul 11.00 – 22.00 WIB setiap hari dengan harga tiket masuk sebesar Rp 30.000,- yang dapat dibeli secara online melalui dyandratiket.com atau on the spot di tiket box DigiCash Kickfest XIV Bandung. (*)