Punya Tampilan Baru, New Honda Scoopy Semakin Fashionable

New Honda Scoopy

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan pilihan desain dan warna terbaru pada salah satu skutik terlarisnya, New Honda Scopy. Pembaruan terkini yang diaplikasikan pada beragam fitur membuatnya tampil semakin unik dan menarik perhatian pecinta skutik di Indonesia.



Beragam pilihan warna baru hadir pada New Honda Scoopy tipe standar yang kini mengusung desain striping yang menggambarkan anak muda yang fresh. Pada varian Fashion hadir kombinasi warna baru yakni Fashion Blue serta Fashion Brown.

New Honda Scoopy

Sementara itu, untuk varian Sporty hadir kombinasi warna baru Sporty Silver yang menemani pilihan warna yang sudah ada sebelumnya yaitu Sporty Red.

Keseluruhan pilihan warna pada varian Sporty dan Fashion disematkan striping terbaru yang selaras dengan karakter anak muda urban yang aktif beraktivitas.

New Honda Scoopy

Pembaruan striping juga diberikan pada New Honda Scoopy tipe Smart Key varian Stylish yang mempertahankan warna Stylish Brown dan juga Stylish Red.

Pada varian Prestige, menemani warna Prestige White, hadir warna baru yaitu Prestige Green yang semakin terlihat berkelas dan premium bagi para penggunanya yang siap menjadi pusat perhatian.

New Honda Scoopy

Keseluruhan varian pada tipe Standard dan Smart Key disematkan tampilan terbaru pada hand grip, panel meter, serta pijakan kaki yang kini memiliki pola desain baru.

Ubahan detail tampilan ini menjadikan skutik trendsetter ini semakin bergaya sesuai dengan karakter penggunanya. Model ini juga ditemani dengan kapasitas boks konsol depan yang lebih besar, membuat skutik ini semakin fungsional untuk berkendara harian.



Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan AHM terus berinovasi menyegarkan tampilan dari New Honda Scoopy untuk mempertahankannya sebagai skutik trendsetter di Tanah Air.



“Pilihan warna terkini pada New Honda Scoopy yang dilengkapi dengan stripe terbaru memberikan pilihan bagi para pencinta motor skutik yang ingin tampil bergaya. Penyempurnaan fitur baru berupa boks konsol depan yang lebih besar membuat penggunanya dapat membawa lebih banyak barang untuk tampilan maksimal mereka yang ingin tampil unik dan juga fashionable,” ujar Thomas.



Performa Dinamis

Model ini dibekali mesin 110cc eSP (enhanced Smart Power) yang hemat bahan bakar, sekaligus sanggup menyuguhkan performa optimal.

Honda Scoopy hadir dengan kapasitas tangki bahan bakar yang besar yaitu 4,2L dan mampu menyuguhkan konsumsi bahan bakar yang irit di kelasnya mencapai 59 km/liter melalui pengaktifan fitur ISS (metode ECE R40) dengan metode pengetesan EURO 3.

Hasil ini menjadikan skutik popular ini semakin efisien, lebih responsif, dan juga ramah lingkungan.



Honda Scoopy hadir dengan pengaplikasian teknologi frame (rangka) eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) membuat skutik ini lincah dan mudah dikendarai. Fitur unggulan lain menjadi andalan Honda Scoopy adalah pengisi daya baterai ponsel jenis USB (USB charger), serta pilihan tipe dengan penyematan fitur Smart Key.



Fitur Terbaik

New Honda Scoopy dilengkapi dengan Smart Key Sistem terbaru yang lebih mudah dalam pengoperasiannya, kini pengguna cukup menekan knob untuk memverifikasi Honda Smart Key System dengan motor tanpa perlu menekan tombol starter.

Penyematan Smart Key Sistem untuk tipe Smart Key hadir terintegrasi dengan Answer Back System dan Anti-Theft Alarm sehingga semakin menunjang keamanan serta kemudahan.

USB Charger dengan daya maksimum 5V, 2,1A pada boks konsol depan yang kini lebih besar dapat dimanfaatkan oleh pengendara untuk pengisian baterai ponsel secara lebih praktis tanpa perlu menggunakan tambahan adapter.



Kombinasi terbaru panel meter digital dengan layar LCD dengan pola desain terbaru mampu menyajikan informasi beragam termasuk penunjuk waktu digital, konsumsi bahan bakar rata-rata dan real time, tripmeter, indikator Smart Key dan indikator baterai (khusus untuk tipe Smart Key), serta mempertahankan indikator ECO sebagai panduan berkendara efisien.

Fitur lainya adalah Multi-Function Hook yang bermanfaat untuk menggantungkan barang bawaan secara praktis dengan desain dapat ditutup apabila tidak digunakan.



Fitur unggulan lain pada Honda Scoopy juga dipertahankankan seperti desain pijakan kaki untuk pembonceng yang terintegrasi dengan bodi, memudahkan pengendara membonceng dengan tetap nyaman dan stylish. Model ini juga mengaplikasikan velg dual 5 spokes dan ban tubeless 12 inch yang fashionable untuk menghadirkan kenyamanan dan rasa aman pengendara.



New Honda Scoopy varian Sporty dan Fashion hadir dengan harga On The Road (OTR) DKI Jakarta Rp21.553.000 sedangkan untuk varian Stylish dan dan Prestige hadir dengan harga OTR DKI Jakarta Rp22.315.000