Meski Hanya 3 Hari, Waroeng Steak and Shake Raup Omzet Rp 1 Miliar dari Promo Sumpah Pemuda

TRIBUNJABAR.ID – Pionir restoran steak dengan harga murah Waroeng Steak & Shake menyemarakkan momen Sumpah Pemuda yang jatuh setiap 28 Oktober dengan memberikan penawaran menarik kepada masyarakat.

Masyarakat pun menyambut berbagai strategi dan penawaran menarik tersebut dengan antusias. Hal ini terlihat dari banyaknya engagement pada postingan promo sumpah pemuda di akun Instagram @waroengsteak yang di-posting ulang beberapa akun komunitas pencinta diskon, seperti akun @giladiskonn dan @katalogpromosi.

Postingan tersebut mendapat like dan komentar paling banyak dibanding postingan promo bertema Sumpah Pemuda dari brand lain. Berkat strategi tersebut, Waroeng Steak & Shake berhasil meraup cuan fantastis.

Promo yang hanya berlaku tiga hari pada 28-30 Oktober 2022 membuat Waroeng Steak & Shake mengantongi omzet hingga Rp 1 miliar.

Promo serba Rp 28.000 untuk memperingati hari Sumpah Pemuda dari Waroeng Steak & Shake. (DOK. Waroeng Steak)

Sales and Partnership Officer dari PT Waroeng Steak Indonesia Sisy mengatakan, respons konsumen terhadap promo Sumpah Pemuda di luar ekspektasi.

“Karena selain ada batasan usia sebagai syarat dan ketentuannya, di waktu yang sama banyak resto lain yang menawarkan promo Sumpah Pemuda,” katanya, Senin (31/10/2022).

Sisy menyebutkan, pihaknya senang promo Waroeng Steak & Shake terjual sebanyak 37.741 porsi.

“Kami sangat berterima kasih atas respons dan dukungan masyarakat yang telah bangga mengonsumsi produk lokal,” ungkapnya.

Waroeng Steak & Shake banyak dikunjungi masyarakat dalam momen peringatan Sumpah Pemuda. (DOK. Waroeng Steak)

Sebagai pionir makan steak dengan nasi, Waroeng Steak & Shake tergolong konsisten dalam membuat kampanye promo momentum.

Bahkan, berbagai kampanye marketing yang dilakukan berhasil mengantarkan Waroeng Steak & Shake masuk dalam Daftar Pemenang Marketing Award 2022 dari majalah marketing untuk kategori The Best in Marketing Campaign dengan predikat Excellent.