Tim Yamaha Racing Indonesia menyumbangkan hadiah kemenangan Balap Ketahanan kepada Panti Asuhan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Presiden Direktur dan CEO PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Minoru Morimoto menyerahkan donasi bantuan kepada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1.

Acara ini diselenggarakan pada hari Senin (24 Oktober 2022) yang beralamat di daerah Duren Sawit, Klender, Jakarta Timur.

SHELL bLU cRU Yamaha Endurance Festival 2022 Sentul telah memasuki tahun ke-4 penyelenggaraannya.

Pada ajang ini, tim Yamaha Racing Indonesia (YRI) mengikuti kelas Sport 155 Community dan berhasil memenangkan balapan dengan sempurna.

Para pebalap YRI yaitu Yoshiaki Yamamoto (President PT. Yamaha Motor R & D INDONESIA) yang memiliki pengalaman hebat mendapatkan posisi ke-2 dalam Suzuka 4 Hours Endurance Race di Jepang pada tahun 1997, dan Shu Sato (President PT. ZuttoRide Indonesia) ikut serta dalam perlombaan tersebut dengan mengendarai Yamaha All New YZF-R15. Mereka berhasil mencapai puncak podium setelah berkendara selama 2 jam dengan gaya yang mengesankan (Pole to Win) dan memenangkan hadiah uang tunai sebesar Rp10.000.000,-.

Presiden Direktur dan CEO PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Minoru Morimoto menyerahkan donasi bantuan kepada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1. (dok yamaha)

Hadiah uang tunai yang diberikan kepada kemenangan Yoshiaki Yamamoto dan Shu Sato tahun ini digabungkan dengan hadiah uang tunai yang diberikan kepada Minoru Morimoto (Presiden YIMM) dan Shu Sato yang mendapatkan juara ke-4 yang fantastis di Yamaha Endurance Festival 2021. Total hadiah mencapai Rp. 15.000.000, untuk disumbangkan ke panti asuhan.

”Tim Yamaha Racing Indonesia berhasil meraih podium 1 pada event SHELL bLU cRU Yamaha Endurance Festival 2022 dan meraih podium 4 pada event yang sama di tahun 2021. Kami mendapatkan hadiah uang tunai atas kemenangan kami. Namun, kami

ingin hadiah tersebut berguna untuk Indonesia. Maka dari itu, kami donasikan kepada panti asuhan dalam bentuk sembako, vitamin dan kebutuhan pokok lainnya. Semoga donasi ini dapat memberikan kekuatan untuk anak-anak di panti asuhan,” ungkap

Minoru Morimoto selaku Presiden Direktur dan CEO PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Adapun pemberian donasi dalam bentuk sembako dan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh pihak Panti Asuhan, serta berbagai kebutuhan vitamin yang pastinya sangat berguna untuk anak-anak panti asuhan apalagi pada masa

pandemi Covid-19 saat ini.

