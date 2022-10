Tim Sepak Bola Kota Bandung Bungkam Kabupaten Cianjur dengan Skor 3-1 di Porprov Jabar

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Tim sepak bola Kota Bandung menang dengan skor 3-1 saat berhadapan dengan Kabupaten Cianjur di Porprov XIV Jabar.

Laga tersebut berlangsung di Stadion Galuh, Ciamis, Senin (31/10/2022) sore.

Andri Febriansyah mencetak gol pertama pasukan pelatih Regi Aditya saat laga baru berjalan enam menit.

Dia mampu mengecoh kiper Tofik Hidayat dengan sontekannya.

Keunggulan 1-0 bertahan hingga turun minum.

M Adzikry menggandakan gol kemenangan tim Kota Bandung di menit 50.

Lima menit kemudian, tepatnya pada menit ke-55 giliran kapten tim Kota Bandung, Rizky Arohman, mencetak gol.

Tendangan bebas Rizky dari luar kotak penalti tidak berhasil ditepis kiper Kabupaten Cianjur. Skor pun berubah jadi 3-0.

Tim Kabupaten Cianjur berhasil memperkecil ketertinggalan tiga menit kemudian.

Kapten Kabupaten Cianjur, Ardiansyah, berhasil memanfaatkan tendangan pojok dengan sundulan.

Skor3-1 untuk kemenangan Kota Bandung tersebut tidak berubah sampai peluit tanda akhir pertandingan ditiup wasit asal Indramayu, Rosidin.

Tim Kota Bandung pada laga itu diperkuat dua mantan pemain Persib, yakni Ravil Shandika Putra dan Ardi Maulana alias Dudung.

Berikut seorang pemain PSGC Ciamis, Ilham “Aceh” Mahfudzillah juga memperkuat tim Kota Bandung.

Ilham yang semula duduk di bangku cadangan masuk pada menit ke-80 babak kedua menggantikan Andri Febriansyah.

Sebelum Kota Bandung mengalahkan Cianjur, pada laga sebelumnya tim Kota Bogor menang 2-0 atas Kota Banjar.

Dua gol kemenangan Kota Bogor terjadi pada menit ke-19 melalui M Hariri dan pada menit ke-32 melalui Maulana Malik Ibrahim.

Untuk jadwal besok, Selasa (1/11/2022), ada tiga pertandingan lanjutan yang akan berlangsung di Stadion Galuh Ciamis.

Kabupaten Sumedang vs Kota Tasik (kick off pukul 09.00), Kabupaten Garut vs Kota Cimahi (mulai pukul 13.00) dan Kota Depok lawan Kabupaten Kuningan mulai pukul 15.30 WIB. (andri m dani)