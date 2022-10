Pelatih Persib Bandung Luis Milla Menanti untuk Kembali ke Lapangan, Disemangati Bobotoh: Abdi Sono

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih Persib Bandung Luis Milla menantikan untuk bisa kembali berkompetisi, mendapatkan asupan semangat dari para bobotoh.

Sebagaimana diketahui Liga 1 2022/2023 dihentikan semenjak tragedi Kanjuruhan pada Sabtu (1/10/2022) lalu.

Hingga saat ini pun belum ada kepastian kapan Liga 1 kembali digelar.

Ketidakpastian tersebut membuat Luis Milla meliburkan para pemainnya selama satu pekan ditambah program latihan online yang juga satu pekan.

Terhitung sudah dua minggu lamanya Luis Milla dan para anak asuhnya itu tidak berlatih secara langsung.

Pelatih asal Spanyol itu mengaku bahwa dirinya ingin kembali berkompetisi.

Hal itu disampaikannya melalui unggahan Instagram beberapa waktu lalu.

Luis Milla mengunggah foto dirinya yang sedang berada di hadapan laptop seolah sedang mengerjakan sesuatu.

"We keep working. Looking forward to competing again @persib. (Kita tetap bekerja. Menantikan untuk kembali berkompetisi lagi)," tulis Luis Milla dalam keterangannya dikutip dari Instagram @luismillacoach pada Senin (31/10/2022).

Sang pelatih pun mendapatkan asupan semangat dari para bobotoh di kolom komentar.

Tidak hanya itu, para bobotoh juga mencurahkan rasa rindunya melihat Luis Milla di pinggir lapangan ketika mendampingi Persib bertanding.

"Keep your spirit coach," ungkap salah seorang bobotoh.

"Abdi sono coach," kata seorang bobotoh lainnya.

"Sing sabar coach insha Allah dibalas dengan bawa Persib juara aamiin ya Allah," ujar bobotoh lainnya.