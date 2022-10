TERUNGKAP, Cristiano Ronaldo Mengakui Pulang ke Manchester United adalah Bencana

TRIBUNJABAR.ID - Terungkap, Cristiano Ronaldo menggambarkan kembalinya dia ke Manchester United sebagai "bencana".

Dan hal itu tidak bisa dilepaskan dari empat penyebab.

Pada bursa transfer musim panas 2021, Cristiano Ronaldo secara mengejutkan kembali ke klub yang membesarkan namanya, Manchester United.

Cristiano Ronaldo pulang ke Old Trafford setelah 12 tahun melanglang buana ke Spanyol dan Italia.

Di Spanyol, Ronaldo bermain selama 9 tahun bersama Real Madrid.

Kemudian di Italia, CR7 bermain untuk Juventus dalam jangka waktu tiga tahun.

Akan tetapi, kepulangan Ronaldo ke Manchester United tak membuatnya bahagia dan Ronaldo malah menyebutnya sebagai bencana.

Seperti dilansir BolaSport.com dari Daily Mail, perihal tersebut tertuang dalam sebuah buku berjudul Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World’s Game karya Jonathan Clegg dan Joshua Robinson.

Dalam buku tersebut, Ronaldo disebutkan telah memandang kepulangannya ke Manchester United sebagai bencana karena empat hal.

Pertama, Ronaldo tidak senang dengan bekas pelatih sementara Man United, Ralf Rangnick.

Hal ini diakuinya kepada seorang eksekutif di sebuah acara FIFA.

Kedua, Ronaldo dikatakan frustrasi tentang kurangnya investasi fasilitas di tempat latihan Setan Merah, Carrington.

Ketiga, Ronaldo dikabarkan kesal karena klub tidak berkembang sejak dia pergi ke Real Madrid pada 2009.

Keempat, CR7 terkejut dengan kurangnya komitmen para rekannya untuk tetap berada dalam kondisi top level. (*)

Artikel ini sudah tayang di Bolasport.com