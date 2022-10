Jadwal Liga Inggris Man Utd vs West Ham United, Setan Merah Main di Kandang, Lanjutkan Tren Positif

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal Liga Inggris Man Utd vs West Ham United, Minggu (30 Oktober 2022) pukul 23.15 WIB bakal berlangsung di Old Trafford.

Laga Man Utd vs West Ham United bakal menjadi penutup Liga Inggris pekan ini.

Man Utd, pekan lalu, berhasil menahan Chelsea 1-1 pada Sabtu (22/10/2022).

Manchester United juga berhasil menang pada laga Liga Europa melawan Sheriff.

Sedangkan West Ham United menang 2-0 atas Bournemouth, Selasa (25/10/2022).

Liga Inggris pekan ini bakal berlangsung Sabtu (29/10/2022) petang WIB.

Jadwal Liga Inggris akhir pekan ini mencakup laga Leicester City vs Manchester City, Brighton vs Chelsea, dan Liverpool vs Leeds United.

Ada juga laga Arsenal vs Nottingham Forest.

Leicester City vs Manchester City akan membuka pekan 14 Liga Inggris pada Sabtu (29/10/2022) pukul 18.30 WIB.

Manchester City berupaya memenangkan laga ini guna menggeser posisi Arsenal di klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023.

Klub berjuluk The Citizens ini menduduki peringkat kedua dengan selisih dua angka dari Arsenal, sang pemuncak klasemen.

Sementara sang lawan, Leicester City tengah tampil apik usai bangkit dari keterpurukan.

Sempat terjerembab di posisi juru kunci, dua kemenangan beruntun Leicester City berhasil membuat Jamie Vardy cs merangsak ke posisi ke-17.

Seterusnya pada pukul 21.00 WIB, akan menghadirkan enam laga yang berlangsung serentak.